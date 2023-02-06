Depremde enkaz altında kalan kardeşlere böyle seslendi





Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 04.17’de merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan Richter ölçeğine göre 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Kahramanmaraş’ın yanı sıra Doğu, Güneydoğu, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde şiddetli hissedildi. Depreme uykularında yakalanan vatandaşlar panik ve korku içerisinde sokaklara çıktı.

Bölgede birçok ilde hava sıcaklığı sıfırın altında olmasına rağmen vatandaşlar, yaktıkları ateşlerin etrafında ve araçlarında beklemeye başladı.

BİRÇOK İLDEN YIKIM HABERLERİ GELDİ

Yurdun yarısını etkileyen depremden bir süre sonra birçok ilden yıkım haberleri geldi. Kahramanmaraş, Gaziantep, Diyarbakır, Malatya, Şanlıurfa, Adıyaman, Hatay, Adana ve Osmaniye illerindeki bazı binalar yıkıldı.

Çöken binaların enkazına ulaşan ekipler, arama kurtarma çalışması başlattı. Binaların enkazlarından çıkartılan yaralılar, hastanelere kaldırıldı.

ENKAZ ALTINDAKİ İKİ KARDEŞE SESLENDİ

Pazarcık’ta deprem nedeniyle bazı binalar yıkıldı. Yıkılan bir binanın çevresinde bekleyen bir vatandaş, enkaz altında kurtarılmayı bekleyen kardeşlere seslenerek, moral vermeye çalıştı.