Depremde enkazdan çıkarılan anne ile bebeği 8 gün sonra kavuştu

Nurdağı ilçesindeki iki katlı binanın birinci katında yaşayan Suriyeli Kinda İbrahim, eşi Ahmet ile 7 aylık bebekleri Mustafa Arac depremde yıkılan binanın altında kaldı.

Arama kurtarma ekiplerince depremin olduğu gün yıkıntılar arasından çıkarılan bebek, hastanede tedavi altına alındı.

Oğlundan 15 dakika sonra kurtarılan anne Kinda İbrahim ise kocası ve kardeşinin altında bulunduğu enkazın başından ayrılmadı.

Hastane yetkililerinin yaklaşık 8 gün sonra ulaştığı anne Kinda İbrahim, çocuğuna kavuştu.

Kocasını ve kardeşini depremde yitiren anne Kinda İbrahim, yaptığı açıklamada, yıkıntılar arasında çok zor saatler geçirdiklerini belirterek, canlı çıkmayı hiç beklemediklerini söyledi.

Yaklaşık 6 saat enkaz altında kaldıklarını ifade eden Kinda, “Önce bebeğimi çıkarmışlar. Sonra bana ulaştılar ancak kocam ve kardeşim vefat etmiş. Mustafa’yı çıkardıktan 15 dakika sonra beni çıkardılar. Deprem anında her şey üzerimize yıkıldı. Canlı çıkma ümidimiz yoktu. İçerde büyük travma yaşadık. Deprem olduğunda en son hatırladığım, çocuğumu kacağıma aldığım ve beklemeye başladığım oldu.” diye konuştu. (AA)