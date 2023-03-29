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29 Mart 2023
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Depremde eşi ve 2 çocuğunu kaybetti, hastanede hamile olduğunu öğrendi

Alaturka Online
Alaturka Online

6 Şubat’taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde, 29 yaşındaki Rübeyda Keçeci ve 5 yaşındaki oğlu Aras Bulut Keçeci, Onikişubat ilçesindeki Şeyh Şamil Apartmanı’nın enkazından 5 gün sonra kurtarıldı.

Kurtarma ekipleri, Keçeci’nin eşi Hacı Haydar (38), oğlu Alp Tunahan (9) ve kızı Hira Nur’un (8) cansız bedenine ulaştı.

“EŞİM BİZİ KORUMAK İÇİN SİPER OLDU”

Tedavisi için Nevşehir’deki Ürgüp Devlet Hastanesine götürülen kadının, safra kesesindeki taşın durumuyla ilgili yapılan ultrason sırasında hamile olduğu tespit edildi.

Oğluyla Karacasu konteyner kentte hayata tutunan Rübeyda Keçeci, yaşadıklarını anlattı.

İlk depremde 8 katlı apartmanlarının yıkıldığını, eşinin kendilerini korumak amacıyla siper olduğunu, kolonların altında kalarak hayatını kaybettiğini anlatan Keçeci, eşinin cenazesinin 5 gün göğsünün üzerinde kaldığını söyledi.

“ÜMİTSİZLİĞE KAPILMADIM”

Depremin 5’inci günü enkazdan oğlu Aras Bulut (5) ile kurtarıldığını anlatan Keçeci, “Kurtarılmayı bekledik, ümitsizliğe kapılmadım. Ekiplerin dışarıdan seslerini duyuyordum ama sesimi duyuramıyordum. En sonunda sesimi duyurdum ve enkazdan çıkarttılar. Önce oğlumu sonra beni çıkarttılar.” diye konuştu.

“BANA TESELLİ İÇİN BİR MUCİZE GÖNDERDİ”

Enkaz altındayken açlık hissetmediğini, susuzluğa karşı mücadele verdiğini, ayağının yanındaki çocuğunu kendisine doğru çekerek ısıtmaya çalıştığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Allah’ın bir mucizesi olarak kurtulduk, bir şekilde hayat devam ediyor. Depremden sonra hamile olduğumu öğrendim, 3 aylık hamileyim. Allah’ın bir mucizesi, iki çocuğumu aldı ve bana teselli için bir mucize gönderdi.

Bir yandan burukluk yaşadım, çünkü doğacak çocuğumuz baba şefkati görmeyecek, babayı bilmeyecek. Bir yandan da sevinç, bir mucize, Rabbim’in bana bir mucizesi.”

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