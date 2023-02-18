Depremde eşi ve iki oğlunu kaybetti, kızını arıyor

Depremde Hatay Antakya’daki evleri yıkılan Çiğdem Güler, eşi Mehmet Güler, oğulları Mustafa (14) ve Ahmet Yasin (16) ile enkaz altında kaldı.

Çiğdem Güler, depremin 40’ıncı saatinde enkaz altından yaralı olarak kurtarılırken eşi ile iki oğlu ise hayatını kaybetti. Kızı Nevin Güler (21) ise depremden bir hafta önce Antakya Devlet Hastanesi psikiyatrik kliniğine yatırılmıştı.

Anne Güler, deprem anında hastanede olan kızından haber alamıyor. Kalça kemiği kırık olduğundan dolayı ameliyat olan Çiğdem Güler, “Enkazda 40 saat kaldım, yaralıyım ama kalbim daha çok acıyor. Ameliyat yerim sıkıntı değil kalkarım ayağa ama çocuklarım gitti, eşim yok. Yanımda öldüler. Şimdi tek isteğim kızım bulunsun” dedi.

40 SAAT ENKAZ ALTINDA KALDI

Çiğdem Güler, “Çok zor bir andı. Ben depremde eşimi ve 2 oğlumu kaybettim, kızımı da bulamıyoruz, kayıp. Kızım deprem anında hastanedeydi, evde değildi. Başka yere mi götürüldü, isimsiz mi bilmiyoruz. Kayıtsız muhtemelen yoksa çıkardı ortaya. Onun bulunmasını istiyorum sadece. Kızımın ismi Nevin Güler, Hatay Antakya eski devlet hastanesinde yatıyordu. Çünkü amcaları orada, sürekli bekliyorlardı, hiç boş bırakmadılar orayı. Bir yere taşıyıp götürülmüş ama kayıt yapılmamış olabilir. İnşallah sağ salim bulunur. Beni eşimin kardeşleri ve arkadaşları gelip kurtardı. Enkaz altında 40 saat kaldım” dedi.

“YARALIYIM AMA KALBİM DAHA ÇOK ACIYOR”

Güler, “Zordu, artık nefes alamaz durumdaydım. Çok şükür çıktım yaralıyım ama kalbim daha çok acıyor. Ameliyat yerim sıkıntı değil kalkarım ayağa ama çocuklarım gitti, eşim yok. Yanımda öldüler. Şimdi tek isteğim kızım bulunsun sağ salim eğer bir yerde yaşıyorsa bulunsun. Ne olur yardım edin, tek ümidim o. Kızım psikiyatri bölümünde yatıyordu. Yani öyle ciddi bir şeyi yoktu, akli dengesi yerinde kendisini ifade ediyor. Benim kimlik numaramı ezbere biliyor, burada yattığımı bulabilir. Hiç haber yok. Sadece kızım bulunsun istiyorum başka bir şey istemiyorum” dedi. (DHA)