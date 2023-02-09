Depremde hayatını kaybeden astsubaya kızlarından üniformalı veda

Depremde yaşamını yitiren Naim Özkaya ve annesi Güler Özkaya için Yozgat’ın Şefaatli ilçesinde Yeşilyurt Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Şefaatli Kaymakamı Yusuf Ilıca, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Başer, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Naim Özkaya’nın kızları Zehra ve Sümeyye, babalarının askeri paltolarını giyerek katıldıkları törende tabutun başında gözyaşı döktü. Kılınan cenaze namazının ardından anne ve oğlunun cenazeleri, Kabakini köyü mezarlığında toprağa verildi. Astsubay Başçavuş Özkaya’nın evli ve 3 çocuk babası olduğu, eşi Nimet Özkaya’nın enkazdan yaralı kurtulduğu, çocuklarının durumunun iyi olduğu öğrenildi. (DHA)