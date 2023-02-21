Depremde kullanılacak askeri alanlar lüks konutlarla dolduruluyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Gürkan Akgün, sosyal medya hesabından kentteki askeri alanlarla ilgili açıklama yaptı. İstanbul’daki askeri alanların deprem anında müdahale, lojistik ve barınma açısından çok önemli bir potansiyel taşıdığına dikkat çeken Gürkan “Maalesef yıllar itibariyle askeri alanlar teker teker, hem de lüks konut projeleri için imara açıldı” dedi.

YÜZDE 21’İNİN ASKERİ ALAN STATÜSÜ KALDIRILDI

2009 yılından bugüne dek 15 bin 304 hektar olan askeri alanların yüzde 21’inin bu statüsünün kaldırıldığını belirten Gürkan “2009 yılında onaylanan Çevre Düzeni Planında bu alanlara ilişkin; ‘MSB’nin programı dahilinde askeri alan dışına çıkarılması halinde sosyal ve teknik altyapı (eğitim, sağlık, yeşil alan vb.) alanları olarak kullanılacaktır…’ denildi. Peki öyle mi oldu? Tabi ki, hayır. Askeri alandan çıkan yerlerin; yüzde 10,4’ü konut, yüzde 6,4’ü ticaret-konut-turizm, yüzde 1’i ise sanayi olarak planlandı” bilgilerini paylaştı.

20 BİN DAİRE YAPILDI YARIYA YAKINA BOŞ

Bu alanlarda yapımı tamamlanan inşaatların yüzde 96.5’inin yani 20 bin 818 birimin konut olduğuna vurgu yapan Gürkan, bu yeni konutların yüzde 40.5’inin adres verilerine göre boş olduğunu ifade etti. Gürkan “Yani bu alanlar, dönüşüm için değil lüks konutlar için heba edildi” dedi.

İstanbul Sancaktepe’deki kışla parsel parsel yapılaşmaya açıldı.

TEK TEK SIRALADI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan planlarla imara açılmış, konut-ticaret gibi fonksiyonlarla planlanmış eski askeri alanlardan örnekler veren Gürkan “Sarıyer Zekeriyaköy Füze Üssü, 2010’da MSB’den TOKİ’ye devredildi. Arsa gelir paylaşımı modeliyle Emlak Konut’a satıldı. 2012’de bakanlık planlarını yaptı. Sonrası villa…

Maslak 1453, Zeytinburnu Tank Fabrikası, Çekmeköy Kışlası, Beşiktaş Dikimevi ve niceleri. Son 3,5 yıldır bakanlık tarafından yapılan bu planları yargıya taşıyor ve kamu kaynaklarını-arazilerini korumak için mücadele veriyoruz. Depreme hazırlıklı bir İstanbul için askeri alanların ve diğer kamu arazilerinin afet odaklı, bütüncül olarak planlanması ve ona uyulması şart” dedi.