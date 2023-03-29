53.8 F
Los Angeles
29 Mart 2023
AnasayfaHaberlerGündemDepremde mahsur kalan iki kaplumbağayı mahalleli kurtardı

Depremde mahsur kalan iki kaplumbağayı mahalleli kurtardı

Alaturka Online
Alaturka Online

Pazarcık ve Elbistan merkezli 6 Şubat’ta yaşanan depremler sırasında Hassa ilçesine bağlı kırsal Yenice, Hacılar ve Söğüt mahalleleri arasındaki arazide derin yarıklar oluştu.

Mahalle sakinleri tarlalarını kontrol etmek için geldikleri alanda, yarıkta mahsur kalan iki kaplumbağayı fark etti. Söğüt Mahallesi Muhtarı Mehmet Bulut ve vatandaşlar tarafından kurtarılan yaklaşık dörder kilogram ağırlığında, on beşer santimetre boyundaki kaplumbağalar, doğaya salındı.

Kaplumbağalar, kısa sürede ormanlık alana girerek uzaklaştı. Bulut, depremlerin insanları olduğu gibi doğadaki diğer canlıları da etkilediğini söyledi.

Mahallenin yakınından geçen derin ve geniş yüzeysel kırıkları gezdiklerinde içeride yaklaşık 50 gündür mahsur kaldıklarını düşündükleri iki kaplumbağayı fark ettiklerini anlatan Bulut, “Hayvanlar buradan çıkamamış. Ellerimizle aldık ve doğal hayatlarına saldık. Sadece bu hayvanlar değil depremden etkilenen hasta veya yaralı hayvanları da bulduk ve görevlilere teslim ettik.” dedi.

Bulut, tarlalarının içinde de yarıklar oluştuğunu ancak kaplumbağaların bulunduğu yerin orman içinde olduğunu dile getirdi.

Çevrede yaban hayvanlarının da yaşadığını ifade eden Bulut, “Elimizden geldiğince kurtarıp yetkilere veya Milli Parklar görevlilerine teslim etmeye çalışıyoruz.” diye konuştu. (AA)

Gündem
Önceki haber
Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler?
Sonraki haber
Şap açıklaması et fiyatlarını uçurdu, kuyruklar uzadı
Alaturka Online
Alaturka Onlinehttps://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

Gündemden Başlıklar

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

182,392BeğenenlerBeğen
16,227TakipçilerTakip Et
3,501TakipçilerTakip Et
7,709TakipçilerTakip Et
31,000AboneAbone Ol

Kaçırmayın

© Alaturka Online - First Turkish American Newspaper in the United States