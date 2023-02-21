Depremde ölen 32 turist rehberi, ‘Dünya Rehberler Günü’nde anıldı

TUREB Başkanı Hakan Eğinlioğlu ve birlik üyeleri, ’21 Şubat Dünya Rehberler Günü’ kapsamında Anıtkabir’i ziyaret etti.

Atatürk’ün mozolesine çelenk bırakarak, saygı duruşunda bulunan grup, depremin vurduğu Adıyaman’da Grand Isias Oteli enkazında yaşamını yitiren 30 turist rehberi ile Hatay’da hayatını kaybeden 2 turist rehberini andı. TUREB Başkanı Eğinlioğlu, Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı.

Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin Eğinlioğlu, “Kelimeler yetersiz kalıyor bu felakette. Özellikle Adıyaman’da otel enkazında kalarak hayatını kaybeden meslektaşlarım adına çok üzgünüm. Bunun hüznü ve üzüntüsüyle ülke genelinde bugünleri aşacağımızı ve daha güzel tedbirlerle daha iyi günler dileyerek, günümüzü geçireceğiz. Biz de elimizden geleni yapacağız. Her sene 21 Şubat’ta kutlanan bir gün ‘Dünya Rehberler Günü’. Bugün de rehberlerin önemi, kültürel değerlerin önemini vurgulayarak mesleğimiz adına kutlamalar yapardık; ama bugün çok hüzünlüyüz” diye konuştu. (DHA)