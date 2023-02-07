Depremde ölen avukat, eşi ve ikizleri son yolculuklarına uğurlandı

Adana’nın merkez Çukurova ilçesinde Süleyman Demirel Bulvarı’ndaki 7 katlı Saim Bey Apartmanı’nda oturan Avukat Uğur Uçurum (43) ev kadını eşi Gökçe Köse Uçurum (42) ile ikizleri Yağız (10) ve Yağmur (10) Pazarcık’ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde yıkılan binanın altında kaldı.
Dün yapılan arama kurtarma çalışması sonucu anne, baba ve ikizlerinin cesetlerine ulaşıldı. Hastane morguna kaldırılan Uçurum ailesinin cenazeleri bugün yakınlarına teslim edildi.
Çukurova ilçesindeki Kabasakal Mezarlığı’na getirilen anne, baba ve ikizlerin tabutları yan yana musalla taşına konulup, ayrı ayrı cenaze namazı kılındı. Yakınlarının gözyaşlarına boğulduğu Uçurum ailesi, yan yana açılan mezarlardan toprağa verildi. (DHA)