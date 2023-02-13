Depremde ölen kardeşlerin notu yürek burktu: ‘Birbirimizi seven iki kardeşiz’

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ile Elbistan ilçeleri olan 7.7 ve 7.6’lık depremlerden en çok etkilenen kentlerden Adıyaman’da arama-kurtarma çalışmaları, sürüyor.

Yunus Emre Mahallesindeki apartmanda Osman ve Müzeyyen Toprak çifti ile çocukları Abdurrahman ve Aysim’a Toprak, enkaz altında kaldı.

Siirt Belediyesi ekipleri, 50nci saatte, enkazdan Osman ve Müzeyyen Toprak’ı yaralı kurtardı. Abdurrahman ve kardeşi Aysima’nın ise cansız bedenlerine ulaşıldı. Enkazda, kardeşlerin anı defterinin bir sayfası ve oyuncak da bulundu.

‘YAVRULARIMI DUALARLA ÇIKARDILAR’

Osman ve Müzeyyen Toprak çifti, taburcu olduktan sonra arama-kurtarma çalışmalarında, kendilerini çıkaran Siirt Belediyesi ekipleriyle görüştü. Anne Müzeyyen Toprak, enkazdan bulduğu, çocuklarına ait oyuncağı da yanına alarak, kendisini kurtaran ekiplerin yanına geldi. Teşekkür eden Toprak, “Yavrularımı dualarla çıkardılar. Allah onların işlerini rast getirsin” dedi.

Arama-kurtarma çalışmalarına katılan Siirt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Murat Özekinci de depremde çocuklarını kaybeden Müzeyyen Toprak’a, “Biz sizleri kardeş bildik, aile bildik. Bizim sizlere kapımız, yuvamız, Siirt’imiz açık. Bunu samimiyetimizle kalbimizle söylüyoruz. Biz sizin için buradayız. Bütün Siirt, sizi bağrına basar. Biz sizi çok sevdik, biz sizi aile bildik. Her zaman yanınızda olacağız” dedi.

O NOT YÜREK BURKTU

Öte yandan Abdurrahman’ın, kardeşi Aysima ile ilgili 2018 yılında yazdığı ve kendi fotoğraflarını yapıştırdığı anı defterindeki ‘Merhaba. Ben Abdurrahman bu da kardeşim Aysim’a. Biz birbirimizi seven iki kardeşiz. Beraber çok güzel oyunlar oynarız. Bir gün ben akülü arabamı sürerken kardeşim de binmek istedi. Tek başına süremeyeceği için ona yardımcı oldum ve beraber sürdük. Çok eğlenceli bir gündü. Biz kardeşimle sevdiğimiz oyunları oynayıp devam ediyoruz’ notu, görenleri duygulandırdı. (DHA)