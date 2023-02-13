Depremde rehber ve voleybolculara mezar olan otel hakkında suç duyurusu

Adıyaman’da uygulama eğitimine giden 43 kişilik rehber grubunun konakladığı Isias Hotel’in enkazında yaşamını yitiren rehber sayısı 30’a yükseldi.12 rehberin sağ veya yaralı kurtarıldığı enkazdan çıkarılan Ömer Kale’nin herhangi bir hastanede olduğuna yönelik durumunun henüz netleşmediği öğrenildi.

Ömer Kale

“TUTANAKLARLA NUMUNELER ALDIRDIK”

Türkiye Turist Rehberleri Birliği (TUREB) Isias Hotel hakkında Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Hasan Öz

TUREB Başkanı Hakan Eğinlioğlu, Kıbrıslı voleybolcuların yaşamını kaybetmesi nedeniyle KKTC hükümetinin de yakından ilgilendiği ve savcıların gelip teknik analizler yaptırdığı ve numuneler aldırdığını belirterek, “Uzmanlar tarafından görüntü kayıtları ve tutanaklarla numuneler aldırdık. KKTC de dava açtığında tüm kaybettiklerimiz ve yaralılarımız adına o davaya da müdahil olma kararı verdik. Ben bizzat gittim ve enkazı gördüm, un ufak dağılmış, kalitesiz olduğu insan gözüyle de ayırt edilebilecek düzeyde. Ancak dava sürecindeki raporda ne çıkar bilemiyoruz” diye konuştu.

Lenur Seyfettinoğlu

HAYATINI KAYBEDEN REHBERLER

TUREB’den alınan bilgiye göre depremde yıkılan otel enkazında can veren rehberlerin isimleri şöyle:

Mehmet Kalaycı, Johanna Carolina Kap, Aykut Bulut, Turgut Mustafa Yedek, Ukba Alhomsi, Tahsin Cem Efe, Fikri Töre, Müzeyyen Gökçen, İmran Aydoğdu, Önder Cırık, Emin Uysun, Ömer Tabarlı, Kağan Yıldız, Umut Ulaş Tan, Ozan Koç, Samet Burak Bingöl, Hazal Baytekin, Çiğdem Şimşek, Çağkan Yılmaz, Nazımcan Hartlap, Tayfun Dal, Tamer Özdoğru, Sefa Veysel Yaşar, İdris Talha Kartav, Bahtiyar İsrafioğlu, Ali İsrafiloğlu, Ali Osman Aydın, Hasan Öz, Etem Yedek ve Lenur Seyfettinoğlu.

VOLEYBOLCULAR DA AYNI OTELDEYDİ

Aynı otelde kalan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti voleybol takımı kafilesinden 16 kişinin yaşamını yitirdiği açıklanmıştı. Kentte düzenlenen ortaokullar arası spor müsabakaları için KKTC’den gelen kız ile erkek takımı kafilesinde, 24 sporcu, 5 öğretmen ve 6 veli olmak üzere toplam 35 kişinin yer aldığı duyurulmuştu. (DHA)