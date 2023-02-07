Depremde şehit olan Piyade Er Eren Taşkın, toprağa verildi

Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremde, Hatay’ın Serinyol ilçesindeki 8’inci Komando Tugay Komutanlığı’na bağlı birlikte vatani görevini yerine getirirken enkaz altında kalarak şehit olan Piyade Er Eren Taşkın için memleketi İzmir’in Karşıyaka ilçesinde cenaze töreni düzenlendi.

Öğle vakti Beşikçioğlu Camii’nde düzenlenen cenaze törenine şehidin annesi Dursune Taşkın, kız kardeşi Ece Taşkın, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, eski Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AKP İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

4 gün önce vatani görevini yapmak için gittiği Hatay’dan şehadet haberi gelen Taşkın’ın cenazesinde, gözyaşları sel oldu. Şehit Taşkın’ın annesi ve kız kardeşi güçlükle ayakta durabildi. Cenaze namazının kılınması ve helallik alınmasının ardından, şehit Piyade Er Taşkın’ın bir süre tören mangası tarafından omuzlarda taşınan tabutu, cenaze aracına konuldu. Şehidin cenazesi Kadifekale Hava Şehitliği’ne götürülüp, gözyaşları içinde toprağa verildi. (DHA)