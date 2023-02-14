Depremde yaşamını yitirenlerin kimlikleri böyle belirleniyor

İçişleri Bakanlığınca Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı kurulan Afet Kriminal İnceleme Birimi (AKİ) ekipleri, Dulkadiroğlu ilçesindeki Kapıçam Şehir Mezarlığında hazırlanan alanlarda depremde hayatını kaybedenlerin kimlik belirleme işlemlerini yapıyor.

Enkaz altından çıkarılarak şehir mezarlığına getirilen cenazelerin kimlik tespit işlemleri, savcıların nezaretinde AKİ ve Adli Tıp Kurumu ekiplerince gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda parmak izleri, diş kayıtları, fotoğraflar, tıbbi bilgiler, vücuttaki izler ve DNA örnekleri inceleniyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanı Bülent Gürcan, hukuki sorunların yaşanmaması adına çalışmaları titizlikle yürüttüklerini söyledi.

Kimlik tespitinde çalışan ekiplerin başında savcının bulunduğunu ve olay yeri inceleme personelinin yer aldığını aktaran Gürcan, şunları kaydetti:

“Burada 15 timle çalışıyoruz. Alana gelen cenazelerin ölü muayenesini yapıp, kimliğini tespit etmek üzere fotoğraflama, parmak izi ve DNA analizi örnek alma, tanıkla teşhis yaparak cenaze teslim ediliyor. Geldiğimiz andan itibaren Diyanet İşleri Başkanlığı ve AFAD’ın desteğiyle gerekli çadırlar burada kuruldu. Her cenazemiz için cumhuriyet başsavcımızın defin tutanağı tutuluyor. İslami usule göre yıkama ve kefenlenme işlemlerinin ardından namazları kılınarak defin işlemleri yapılıyor.”

Gürcan, cenazelerin defninin belirlenen numaralarla Büyükşehir Belediyesince yapıldığını aktardı.

24 saat boyunca kimlik tespiti ve defin işlemlerinin yapıldığına dikkati çeken Gürcan, şöyle devam etti:

“İlk günlerde 1-1,5 saat süren işlemler 4 gündür 15 dakikaya düşürüldü. Kimliği tespit edilemeyenlerde Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde adli tabiplerimiz ve teknik uzmanlarımız tüm cenazelerimizden doku örneği alıyor. Numaralandırdığımız kimliği belirlenemeyenler için ayrı bir noktada mezar alanı açıldı, oraya defnediliyor. Kimliği belirlenemeyenler tek tek numaralandırılıyor, tüm kurumlar da belirlenen numaralar üzerinden gidiyor. İlerdeki herhangi bir hukuki süreçte kayıp yakınlarından kan örnekleri alınarak burada oluşturduğumuz DNA veri bankasındaki veriyle eşleştirmesi yapılabilecek. Kahramanmaraş’ta cenazelerin yüzde 95’inin kimliğini tespit etmiş durumdayız.”

Gürcan, burada kurdukları sistem üzerinden yürüttükleri işlemlerle tüm cenazelerin bilgilerinin alındığını, gerekli hukuki işlemler yapılmadan cenazelerin defnedilmediğini sözlerine ekledi. (AA)