Depremde yıkılan 7 katlı Serin-2 apartmanıyla ilgili tüyler ürperten bir gerçek

Diyarbakır’ın merkez Bağlar İlçesindeki tesisler kavşağında yıkılan ve altında gelinlik mağazası ile özel bir bankanın faaliyet yürüttüğü 7 katlı Serin-2 apartmanıyla ilgili tüyler ürperten bir gerçek ortaya çıktı.

RUHSAT KAYDI İNCELENDİ, ÜRKÜTÜCÜ GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Bağlar Belediyesi İmar Dairesi Başkanlığı kayıtlarındaki yapı ruhsatı ve projesi incelenen binanın yanında daha önce inşa edilen Serin-1 apartmanının olduğu, iki bina arasında olması gereken 20 metrelik çekme payı olan boşluğun projede iki bloğa ait yeşil alan ve açık otopark olarak göründüğü yer alıyor.

ÖNCE RUHSAT SONRA YEŞİL ALANA KAÇAK DÜKKAN

Ancak müteahhit firmanın binanın statik projesini onaylatıp yapı ruhsatı aldıktan sonra çekme payı olan iki bina arasındaki 20 metrelik boşluğa da yaklaşık 300 metrekarelik asma katlı bir kaçak dükkan inşa ettiği belirlendi.

KAÇAK DÜKKÂNLA İLGİLİ SUÇ DUYURUSU YOK

Resmi kayıtlara göre dükkânın kaçak olarak sonradan inşa edildiği ve o dönem ruhsat veren ilgili kurumların da buna dair herhangi bir idari yaptırımda bulunmadığı gibi ceza yargılamasına konu olabilecek adli makamlara da “Taşkın inşaat yaparak imar kirliliğine neden olmak” suçundan herhangi bir duyurusunda bulunmadıkları belirlendi.Kaçak olan bu dükkânda gelinlikçi ve kadın kuaförü olarak faaliyet gösteren ve kolon kestiği, kirişlere tıraşlama yaparak müdahale ettiği ileri sürülen işletmeci M.K gözaltına alındı.

KAÇAK DÜKKANIN İŞLETMECİSİNE EV HAPSİ

İfadesinde kendisinin de burayı yaklaşık olarak 4 ay önce devraldığını, öncesi hakkında bilgi sahibi olmadığını, ancak kolonlara bir müdahalede kesinlikle bulunmadığını söyledi. Sorgusu tamamlanan gelinlikçi hakkında çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Sorgu Hakimliğince ev hapsi kararı verildi. Gelinlikçinin hemen bitişiğinde faaliyet yürüten Serin-2 apartmanı altındaki özel bir banka şubesinin faaliyet gösterdiği dükkânda da kolon kesildiği iddiaları Deprem Suçlarını Soruşturma Bürosu savcılarınca araştırılıyor.

BANKANIN ÇELİK KASALARI İÇİN BETON TABLİYEYİ KESMİŞLER

Banka şubesinden önce dükkânın mülk sahibinin inşaat malzemeleri satışı yaptığı, ancak bankanın burayı takibe alması üzerine dükkânın statik yapısını bozacak bir takım değişiklikler yapıldığı, banka şubesinin çelik kasalarını yerleştirmesi için zemindeki beton tabliyenin de kesilerek alttaki sığınak ve bodrum katına demir merdiven indirildiği ve bodrumun dükkana depo olarak eklendiği, bu tadilat değişikliği sırasında yapıdaki kolon ve kirişlerin hasar gördüğü ileri sürüldü.

RUHSATLAR VE SONRADAN YAPILAN TADİLAT İNCELENİYOR

Tüm bu iddialar üzerine, Serin-1 ve Serin-2 apartmanlarının statik durumlarını gösteren belediyeden onaylı projeleri, ruhsat durumlarıyla ilgili belgeler soruşturma dosyasına gönderildi. Onaylı ilk ruhsat projesi ile sonradan yapılan tadilat değişikliklerinin mevzuata uygun olup olmadığı araştırıldıktan sonra gerek yüklenici müteahhit firma, gerekse binalarda konutları işyerine dönüştürüp tadilat değişikliği sırasında yapıların iskeletine zarar verdikleri ev ve dükkan sahiplerinin sorumlulukları olup olmadığı tespit edilerek soruşturmaya yön verilecek.