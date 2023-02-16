Depremde yıkılan binalarla ilgili 15 kişi tutuklandı

Diyarbakır’da ölüm ve yaralanmalara neden olan 6 binanın müteahhitleri ile bu binaların altında faaliyet yürüten ve kolon kestikleri iddia edilen işyeri sahiplerinden oluşan 39 kişiden 15’i çıkarıldıkları nöbetçi Sulh Ceza Sorgu Hakimliğince “Kasten adam öldürmek, olası kastla adam öldürmek” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

21 kişi de yurtdışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tesisler kavşağında yıkılan ve onlarca kişiye mezar olan Serin-2 apartmanı altında faaliyet yürüten ve kolon kestikleri iddia edilen gelinlikçi ve kuaför salonu işletmecisinin de aralarında bulunduğu 3 kişi ise ev hapsi kararıyla serbest bırakıldı.

İSTANBUL’DAN GETİRİLENLERİN SORGUSU SÜRÜYOR

Yine onlarca kişiye mezar olan Yoldaş apartmanı müteahhidi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, bina altındaki dükkânda faaliyet gösteren bir işyeri sahibi tutuklandı. Bu arada dün İstanbul’da yakalanan ve Diyarbakır’da iki bloğu yerle bir olan Diyar Galeria’nın arsa sahiplerinden Hasibe Yıldırım ile proje sorumlusu Mimar Şeref Kesgün ve İnşaat Mühendisi Mustafa Cevat Arsız’ın ise Emniyet Müdürlüğündeki sorguları sürüyor.

Mihemedê Nenyasi

YANIK SESİYLE SUR’U İNLETİYORDU

Diyar Galeria sitesinin çöken bloğunun enkazından Diyarbakır’lı Dengbej (Ağıt okuyan kişi) Mihemedê Nenyasi adıyla tanınan 75 yaşındaki Mehmet Tanrıverdi ile eşi Servet, kızları Nermin, Ayfer ile oğlu Yunus Tanrıverdi’nin cansız bedenlerine ulaşıldı. Mehmet Tanrıverdi, Diyarbakır’ın Sur İlçesindeki Dengbej evinde yanık sesiyle yaktığı ağıtlar Sur ilçesini inletiyordu.