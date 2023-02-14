Depremde yıkılan iş yerinin enkazında takılarını arıyor

Türkiye’yi sarsan Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 2 büyük depremde 30 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Depremin en çok etkilediği kentlerden birisi de Hatay oldu. Kentteki yüzlerce bina yerle bir olurken, kentin tarihi noktalarından olan eski Antakya olarak bilinen alanda da çoğu iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Depremin üzerinden geçen zamanın ardından bazı noktalarda iş yeri sahipleri gelip dükkanlarını kontrol etmeye başladı. Alanda gümüşçü dükkanı bulanan Sertaç Bozkurt da onlardan birisi. Depremin ardından hayatına devam etmeye çalışan Bozkurt, yıkılan iş yerinin enkazında değerli gümüşlerini arıyor. Taşları kaldırıp tek tek kontrol eden Bozkurt, bulduğu gümüşleri kutunun içerisine topluyor.

Yaşadıklarının çok zor olduğunu belirten Sertaç Bozkurt, “4-5 gün boyunca ailelerimizi, dostlarımızı enkaz altından çıkarmakla ve defnetmekle uğraştık. Şimdi biraz daha hayat gailesi başladı. Hayat devam edeceği için ekmeğimizi taştan çıkarmaya çalışıyoruz. Toprağın altından eşyalarımızı ürünlerimizi toparlamaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Hayatını tekrar kurmak için mücadele ettiğini söyleyen Bozkurt, “Deprem gününden kurtulmuş değiliz, yaşamaya devam ediyoruz. Evimiz yıkılmadı ancak çok dostumuzu kaybettik. Birçoğu evsiz kaldı. Zor saatler geçirdik. Şoku da hala atlatamadık. Şu an sadece hayatta kalma çabası içerisindeyiz” diye konuştu. (DHA)