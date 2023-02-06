Depremde zamana karşı yarış! Umutlandıran haberler de geliyor

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğündeki depremden etkilenen Diyarbakır’da yıkılan binalar arasında yer alan merkez Bağlar ilçesi Tesisler Kavşağı’ndaki Serin-2 Apartmanı’nda, enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekiplerinin yürüttüğü çalışma devam ediyor.
Ekiplerin çalışması sonucu enkaz altından, yaklaşık 17 saat sonra biri kadın 2 kişi kurtarıldı.
Yaralı olarak enkazdan çıkarılan 2 kişi, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan ekiplerin çalışması sonucu enkaz altından yaklaşık 16 saat sonra Rabia isimli 13 yaşındaki kız çocuğu kurtarıldı.
Merkez Onikişubat ilçesinde çöken 6 katlı Seçkin Apartmanı’ndan ses gelmesi üzerine arama kurtarma ekipleri çalışma başlattı.
Yapılan çalışmalar sonucu 3. katta ikamet eden 17 yaşındaki Hülya İrem İster, ekiplerin 1,5 saatlik mücadelesi sonrası sıkıştığı yerden sağ çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
Hülya İrem İster’in 18 yaşındaki ablası İlayda Polat da 4 saat önce aynı enkazdan sağ olarak çıkarılmıştı.
Kahramanmaraş’taki depremde, 18 yaşındaki İlayda Polat depremden 12 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı.
Kahramanmaraş’ta 7,7 büyüklüğündeki depremde yıkılan 2 binanın enkazından depremden 14 saat sonra 2 kişi çıkarıldı.
Hatay’da, Kahramanmaraş merkezli depremde yıkılan polisevinin enkazından bir erkek, 12 saat sonra sağ çıkarıldı.
Malatya kent merkezinde depremde çöken bir binadaki kurtarma çalışmalarına özel harekat polisleri de destek verdi. Özel harekatçılar, bodrum kattan ses alınması üzerine önce yaşam üçgeni oluşturdu. Bir ailenin üstünde kalan beton bölümü balyozla kıran ekipler, 2’si çocuk 5 kişiyi tek tek boşluktan çıkartarak kurtardı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaralı kurtarılan vatandaşların, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait ambulans uçaklarla Ankara ve İstanbul’a getirilerek tedavi altına alındığını bildirdi. Öte yandan, MSB, Gaziantep Nurdağı’nda küçük yaşta bir çocuğun (fotoğrafta) enkazdan kurtarıldığını bildirdi.