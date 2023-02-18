Depremden 1 dakika sonraki ‘cevapsız çağrı’ şampiyonun ailesine umut oldu

Hatay’ın Antakya ilçesinde oturan Ahmet Retip Müretoğlu, 2012’de Türkiye vücut geliştirme şampiyonluğu kazandıktan sonra işlettiği spor salonunda genç sporcular yetiştirmeye başladı. 5 Şubat’ta annesi Asiye Müretoğlu’nu telefonla arayan Ahmet Retip Müretoğlu, temizlik yaptığı salonda geceyi geçireceği için gece eve gelmeyeceğini söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Müretoğlu’nun spor salonunun bulunduğu bina da yıkıldı. Müretoğlu’ndan haber alamayan ailesi enkazda arama yaptı ve kurtarma çalışmalarını takip etti.

ENKAZDA, HASTANELERDE ARANDI

Güney Kore ve İstanbul’dan gelen kurtarma ekiplerinin enkazda yaptığı aramada da Ahmet Retip Müretoğlu’na ulaşılamadı. Depremi hissedip dışarı çıktıktan sonra apartmanları yıkılan Müretoğlu ailesinin fertleri, Antalya’nın Serik ilçesinde yaşayan oğullarının evine yerleşti.

Depremden sonraki 5 günde Müretoğlu’ndan haber alabilmek için enkazda bekleyip, hastanelerde oğlunu aradığını belirten baba Murat Müretoğlu (65) “Spor salonunda işi bitince annesini aramış, ‘yağmur yağdığı için bu gece gelmeyeyim. Spor salonunda yatayım’ demiş. Depremden sonra spor salonuna gittik. Bina yıkılmıştı. Serik’te yaşayan oğlum Şevket depremi duyunca arabasıyla yanımıza geldi. Birlikte enkazın başında bekledik. Kore’den gelen kurtarma ekipleri köpekle enkazda arama yaptı. Oğluma ulaşılamadı. Kendisinden haber yok. Öldü mü, yaşıyor mu bilmiyoruz. Oğlumun bulunmasını istiyorum” dedi.

‘CEHENNEMİ YAŞADIK’

Depremde ve sonrasında yaşadıklarını anlatan Murat Müretoğlu, şunları söyledi:

“Gece yatarken sarsıntı ile uyandım. Eşim Asiye’yi kaldırdım. O sırada torunum Asiye de evdeydi. Onu aramaya başladık. Bulup odadan çıkmamızla evin duvarı yatağın üzerine çöktü. Evde kalorifer petekleri yerlere düşmüştü. Dışarı çıkarken sağa, sola savrulduk. Terlikle dışarı çıktık. Merdivenlerden inerken apartmanın diğer sakinleri de binayı boşaltmak için bağırıyordu. Dışarı çıkarken sanki cehennemi yaşadık. Koşarak 500 metre ileride oturan kızımızın evine doğru giderken o da karşıdan geliyordu. Sevindik, sarıldık. Her yer yıkılmıştı. Sokaklar harabe olmuştu. Kızımın evi de arkaya doğru yatmış. Deprem anında biz evde 3 kişiydik. Ben, hanımım ve torunum. Oğlum da bizde kalıyordu ama o gece oğlum salonda kaldı.”

DUVARA ASILI MADALYALARI UMUT OLDU

Ahmet Retip Müretoğlu’nun kardeşi Şevket Müretoğlu (38) da ağabeyinin spor salonunun bulunduğu binanın enkazında kurtarma ekipleri ve kendi çabalarıyla arama yaptıklarını anlattı. Ekiplerin termal kamera, drone, köpekle inceleme yaptığından bahseden Şevket Müretoğlu, ağabeyine ulaşamadıklarını söyledi. Salonun enkazında ağabeyinin madalyalarını gördüğünü ve yıkılmayan alanların bulunduğunu kaydeden Şevket Müretoğlu, “İçeri girdiğimizde madalyalar asılı duruyordu. Camlar kırılmamıştı. Televizyon yerinde duruyordu. Her şey yerli yerindeydi. Bunlar bizim umudumuzu artırdı ama spor salonunda kimseyi bulamadık” diye konuştu.

DEPREMDEN 1 DAKİKA SONRA EŞİNİ ARAMIŞ

Şevket Müretoğlu, deprem anında aceleyle evden çıkan gelinleri Fikriye Özant Müretoğlu’nun ilk 3 gün enkazda bulunamayan cep telefonunda Ahmet Retip Müretoğlu’nun 6 Şubat’ta saat 04.18’de cevapsız çağrı kaydı bulunduğunu anlattı.

Ağabeyinin depremden hemen sonra eşini aradığını düşündüklerini dile getiren Şevket Müretoğlu, “Saat 04.18’de eşi Fikriye’yi aramış. Eşi de depremde evden çıkarken telefonunu almadan çıkmış. O yüzden konuşamamış. En son aradığı kişi yengem ama sonra biz aradık telefonuna ulaşılamıyor. Bize umut olan depremden 1 dakika sonra yengemi araması. O yüzden biz spor salonunda olmadığına kanaat getirdik. O esnada dışarı çıkıp sokakta kaçarken başka bir binanın altında kalmış olabilir. Hastaneye gitmiş, belki de bilincini kaybetmiş olabilir.”

‘ÇOK UMUTLANDIK’

2 çocuk babası Ahmet Retip Müretoğlu’nun eşi Fikriye Özant Müretoğlu ise “Eşimin bulunmasını istiyorum. Çocuklarım çok üzgün. Yiyip içemiyoruz. Benim telefonumu aramış biz 3’üncü gün telefonumu evin enkazından aldığımızda gördük ve çok umutlandık. İnşallah, Allah umutlarımızı boşa çıkarmaz” dedi. (DHA)