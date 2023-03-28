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28 Mart 2023
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Depremden 111 saat sonra yaralı çıkarılan kadın, kurtarılamadı

Alaturka Online
Alaturka Online

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde Onikişubat ilçesi Malik Ejder Caddesindeki 7 katlı Arıkan Apartmanı yıkıldı. Enkaz altında kalan Yusuf Türkmen (50) ile çocukları İbrahim (22), Aysun (19) ve Zehra Türkmen (18) hayatını kaybetti, eşi Ayşegül Türkmen ise 111 saat sonra, 10 Şubat günü yaralı çıkarıldı.

Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Türkmen, yoğun bakımdaki 47 günlük yaşam savaşını yitirdi. Ayşe Türkmen’in cenazesi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen Türkmen’in cenazesi memleketi Kahramanmaraş’a götürüldü.

“KÖYDEN KEPÇE KİRALAYIP GETİRDİK”

Halasının cenazesini teslim alan Durdu Baykuş, “Halamın binasının enkazının başında kimse yoktu. Köyden kepçe kiralayıp getirdik. Enkazın üzerinde gezinirken halamın reçetesini bulduk. Katlar iç içe girdiği için burada kalıyor diyemiyorduk. Oğlunun askerlik kağıdını bulduk. 5’inci günün akşamına doğru halamı çıkardık. Eşi ve çocukları vefat etmişti. Halamı alıp Kayseri Şehir Hastanesi’ne getirdik. İlk geldiğinde yemeğini yiyordu. Bir şeyi yoktu. Son 20-25 gün içinde geriledi. Sonrasında makineye bağladılar. Bugün de vefat etti. 1’inci derece akrabalarımdan 8 kişiyi kaybettim. 50’nin üzerinde akrabam öldü” diye konuştu. (DHA)

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