Depremden 14 gün önce rapor edilmiş: Mevzuata aykırı

Depremin ardından büyük yıkım yaşanan Hatay’ın Antakya ilçesinde bulunan Ebrar Apartmanı, 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerde ağır hasar aldı.

Apartmanda projeye aykırılıklar olduğu ve yapı kullanma belgesi verildiği gerekçesiyle, Antakya Belediyesi Fen İşleri Müdürü M.B.’nin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli hakkında “görevi kötüye kullanma” suçundan 2022 yılında soruşturma başlatıldığı ortaya çıktı.

Konuya ilişkin soruşturma sürerken, 21 Aralık 2022 tarihinde savcılığa dilekçe sunan Avukat Ebru Ulaş bilirkişi raporu alınmasını talep etti.

Antakya ilçesi Saraycık Mahallesi’nde bulunan Ebrar Apartmanı’nın cephe fotoğraflarında görünen aykırılıkların hangi aşamada yapıldığının, aykırılığın bina ile bir bütün halinde en başından itibaren var olup olmadığının, binanın bu hali ile yapı kullanma izni alıp almadığın tespit edilmesi amacıyla bilirkişi raporu alındı.

DEPREMDEN 2 HAFTA ÖNCE BİLİRKİŞİ RAPORU DOSYAYA GİRDİ

İnşaat mühendisi bilirkişi tarafından hazırlanan 23 Ocak 2023 tarihli bilirkişi raporunda, soruşturmaya konu binada ruhsat ve eklerine aykırılıkların bulunduğu belirtildi. Raporda, söz konusu aykırılıkların yapı kullanma izin belgesi düzenlenmeden önce yapıldığı kaydedildi.

Söz konusu aykırılıkların bina ile bir bütün halinde en başından itibaren var olduğu kaydedildi. Raporda, binaya ilişkin ruhsat eki projelerine aykırılıkların bulunduğu hali ile mevzuata aykırı şekilde yapı kullanma izin belgesi düzenlendiği tespitine yer verildi.

FERAH APARTMANI’NDA BİLİRKİŞİ ‘İMZA ATANLAR DA SORUMLU’ DEMİŞTİ

Öte yandan tutuklanan Ömer Cihan’ın müteahhiti olduğu, depremden dolayı hasarlı olan Ferah Apartmanı’nda projeye aykırılıklar olduğu gerekçesiyle Hatay 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde memurların yargılandığı dava kapsamında bilirkişi raporu alınmıştı.

2 Ocak 2023 tarihli raporda, binada mimari proje ve eklerine göre alınan inşaat yapı ruhsatına aykırı olarak eklentiler yapıldığı, imara ve projesine uygun olarak tamamlandığı yönünde teknik rapor düzenlendiği ve yapı kullanma izin belgesi imzalandığı kaydedilmişti. Raporda, yapı kullanma belgesinde imzaları bulunan belediye çalışanlarının sorumlu olduğu belirtilmişti.

Ferah Apartmanı’na ilişkin hazırlanan iddianamede “görevi kötüye kullanma” suçundan dava açılmasının istenmesi üzerine, yanlış suç vasfı tayini nedeniyle savcıyı HSK’ya şikayet ettiğini belirten Avukat Ebru Ulaş, “Suç, ‘resmi evrakta nitelikli sahtecilik’ vasfının tüm yasal unsurlarını taşımaktadır. Görevi gereği düzenlemeye yetkili olduğu resmi bir belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren, gerçeğe aykırı olarak belge düzenleyen veya sahte resmi belgeyi kullanan kamu görevlisi 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Yapı kullanma izin belgesi resmi bir evraktır. Belediye memurları bu belgeyi düzenlemeye yetkili kişilerdir. Bu belgeyi gerçeğe aykırı bilgilerle düzenlemişlerdir” ifadelerini kullandı.