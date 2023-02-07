Depremden 30 saat sonra sağ kurtarıldılar… Komando gözyaşlarını tutamadı

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Antakya’da yıkılan binaların enkazlarında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Atatürk Caddesi’nde bir binanın enkazında AFAD koordinesinde İHH ve jandarma ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda, enkaz altında kalanlar olduğunu tespit etti.

Ekiplerce yapılan çalışmada enkazdan saat 10.00 sıralarında Hatice Akgöl (85) yaralı çıkarıldı. Akgöl’ün eşinin ise cansız bedenine ulaşıldı.

KOMANDO GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Asi Nehri yakınında bulunan Cebrail Mahallesi’nde de bir binanın enkazında ekiplerce gerçekleştirilen çalışmada, ismi öğrenilemeyen bir kadın yaralı kurtarıldı. Kadını enkazdan çıkaran komandonun gözyaşlarını tutamadığı gözlendi. Bölgede ekiplerin arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.