Depremden 49 gün sonra acı haber

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin en çok etkilediği illerden Adıyaman’da yıkılan Isias Hotel’in enkazında, Türkiye Rehberler Birliği’nin (TÜREB) bölgedeki uygulama eğitimine katılan 1’i kaptan 43 kişilik rehber grubu ve KKTC’den voleybolcu öğrenciler, öğretmenleri ve velileri de bulunuyordu.

Enkazda günler süren arama kurtarma çalışmalarında birçok rehberin cansız bedenine ulaşılırken, bazıları da yaralı veya sağ kurtarıldı.

Enkaz çalışmaları tamamlandıktan sonra 43 kişilik rehber grubundan 1’i kaptan şoför, 30’u rehber 31’i hayatını kaybederken, 12 rehber yaralı kurtarıldı.

YARALI REHBER GATA’YA SEVK EDİLDİ

Enkazdan yaralı kurtarılan rehberlerden birinden daha acı haber geldi. İlk müdahalesi Adıyaman’da yapıldıktan sonra Ankara GATA’ya sevkedilen rehber Ömer Faruk Alioğlu’nun, 26 Mart Pazar günü akşam saatlerinde yaşamını yitirdiği duyuruldu.

TÜREB Başkanı Hakan Eğinlioğlu, yaralı kurtarılıp tedavisi GATA’da devam eden Ömer Faruk Alioğlu’nun kolundan ameliyat olduğunu, durumu iyiye giderken enfeksiyon kapması nedeniyle durumunun bir anda fenalaştığını ve kaybettiklerini açıkladı. Eğinlioğlu, Alioğlu’nun 28 Mart Salı günü Antalya’da toprağa verileceğini kaydetti.

HAYATINI KAYBEDEN SAYISI 32’YE YÜKSELDİ

Otel enkazında ölen veya yaralı çıkartıldıktan sonra vefat eden rehberler şöyle; Johanna Carolina Kap, Aykut Bulut, Ömer Faruk Alioğlu, Ömer Kale, Turgut Mustafa Yedek, Ukba Alhomsi, Tahsin Cem Efe, Fikri Töre, Müzeyyen Gökçen, İmran Aydoğdu, Önder Cırık, Emin Uysun, Ömer Tabarlı, Kağan Yıldız, Umut Ulaş Tan, Ozan Koç, Samet Burak Bingöl, Hazal Baytekin, Çiğdem Şimşek, Çağkan Yılmaz, Nazımcan Hartlap, Tayfun Dal, Tamer Özdoğru, Sefa Veysel Yaşar, İdris Talha Kartav, Bahtiyar İsrafioğlu, Ali İsrafiloğlu, Ali Osman Aydın, Hasan Öz, Etem Yedek, Lenur Seyfettinoğlu ve kaptan şoför Mehmet Kalaycı.

KAMU DAVASINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ İSTENDİ

Söz konusu otel sahiplerinden bu binanın projesini onaylayan tüm sorumlular hakkında hem TÜREB hem de KKTC heyetinin Türkiye Barolar Birliği (TBB) aracılığıyla Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduğunu dile getiren Hakan Eğinlioğlu, Adıyaman Mimar ve Mühendisler Odaları Birliği yetkililerince 3 tanık eşliğinde otel enkazından tüm teknik numuneleri aldık ve bu örnekler de savcılığa teslim edildi.

Dava süreçleriyle ilgili tüm aileler avukatımıza vekaletname verdi. Biz Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan bu davanın bir kamu davasına dönüştürülmesini talep ettik. Bu binanın projesini onaylayan belediye ve ilgili diğer tüm kamu kurumlarından başlayıp tüm sorumluların cezalandırılmasını istiyoruz. Ayrıca bu otel grubunun diğer bölgelerdeki otellerinin de depreme dayanıklılık testlerinin yapılmasını talep ettik. Bu dava süreci iki şekilde ilerleyecek. Birincisi ceza davası, ikincisi tazminat davası” diye konuştu.

TÜREB’DEN TÜM OTELLER İÇİN ÇAĞRI

Adıyaman’da yaşanan acı olay sonrası TÜREB, Türkiye genelindeki tüm otellerin yapı güvenliğinin denetimi için Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ilgili birimleri ile TÜROB, TÜROFED, TÜRSAB, TMMOB ve Türkiye Belediyeler Birliği’ne yazı gönderdi.

Yazıda, Meslektaşlarımızın görevini icra ederken otellerde konaklamak zorunda olması ve önümüzdeki dönemlerde yapılması planlanan uygulama eğitim gezilerinde konaklanacak otellerin güvenli inşa edilip edilmediğin bilinmesi, turist rehberlerinin ve turistlerin can güvenliği açısından ve ülke turizmi açısından önem arz etmektedir.

Bu nedenle, otellerin yapı güvenliğinin ivedilikle denetlenmesi, uygun olan ve olmayan otellerin birliğimiz ve kamuoyu ile paylaşılması konusunda Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ilgili birimleri, TÜROB, TÜROFED, TÜRSAB, TMMOB ve Türkiye Belediyeler Birliği’ne yazı yazılarak çalışmalar başlatılmıştır” denildi. (DHA)