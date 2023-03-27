Depremden etkilenen 239 kişi yoğun bakımda

Kahramanmaraş merkezli depremlerin sonuçlarının tüm yönleriyle araştırılması, depreme dirençli yapı stokunun oluşturulması ve kentsel dönüşüm uygulamalarının etkinliğinin artırılması için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, AKP Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu başkanlığında toplandı.

Komisyonda, Sağlık Bakanlığı yetkilileri sunumlarını gerçekleştirdi. Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Ahmet Zülfikar Akelma, yapmış olduğu sunumda 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerden sonra Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerde tedavisi devam eden depremzedeler hakkında güncel verileri paylaştı.

Akelma, “Halihazırda kamu hastanelerinde 1299 depremzedenin yatarak tedavisi yapılmakta. 239 vatandaşımızın da yoğun bakım servisinde yatışı devam ediyor. 149 bin 751 yani kabaca 150 bin cerrahi müdahalenin 53 bin 800’ü de nispeten daha büyük cerrahi yani küçük kırıklar değil daha büyük cerrahi müdahalelerdir” açıklamasında bulundu.

“EVDE SAĞLIK HİZMETİ ALAN DEPREMZEDE SAYISI 26 BİN 698”

Evde sağlık hizmeti kapsamında hizmet sunulan depremzede sayısının 26 bin 698 olduğunu bildiren Akelma, “Yine, depremzede olup da bizim evde takibine alıp şu anda takip listesine giren de 27 bin 716’dır. Bu takiplerin ihtiyacının bazılarını uzaktan gideriyoruz, bazılarının uzaktan reçetesi oluyor, raporu oluyor, bu tür hizmetlerle de biz bunu böylece tamamlamış oluyoruz” diye konuştu.

Akelma, afet bölgesinde 137 araçla; 121 hekim, 260 sağlık personelinden oluşan ekiplerin halen evde sağlık hizmetlerini devam ettirdiğini söyledi.

Ahmet Zülfikar Akelma’nın ardından sunum yapan Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürü Hüseyin İncesöz ise depremde zarar gören Sağlık Bakanlığı’na bağlı yapılar ve yapılacak hastaneler hakkında bilgi verdi.

İncesöz, 11 ilde depremin yol açtığı hasar hakkında, 102 yıkım, 27 orta ve ağır hasar, 46 hafif hasar ve 47 hasarsız yapının tespit edildiğini belirterek, “Bunların yaklaşık 45,3 milyar TL onarım ve yeniden yapım maliyeti oluşturması beklenmektedir. Birinci basamakta hasar tespit çalışmaları devam etmekte olup 14 milyar TL onarım ve yeniden yapım maliyeti tahmin edilmektedir” ifadelerini kullandı.

“8 ADET YATIRIMIMIZ YATIRIM PROGRAMINA ALINMIŞTIR”

Deprem bölgesinde yapılacak acil durum hastaneleri hakkında da bilgi veren İncesöz, “50 yataklı 8 adet yatırımımız Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığına sunulmuş olup yatırım programına alınmıştır. Bunlar; Adıyaman Çelikhan 50 yataklı hastane, Gaziantep Nurdağı ve Oğuzeli 50’şer yataklı hastane, Hatay Altınözü ve Erzin 50’şer yataklı, Kahramanmaraş Nurhak ve Türkoğlu 50’şer yataklı hastane ve Malatya Pütürge 50 yataklı hastanelerimizdir” dedi.

Planlama ve ihtiyaç tespit çalışmaları devam eden hastaneler hakkında ise İncesöz, “Hatay İskenderun 150 yataklı acil durum hastanesi, gene Hatay Defne 300 yataklı ve Yörükselim 250 yataklı acil durum hastaneleri, Hatay Antakya 400 yatak kapasiteli acil durum hastanesi, planlama süreci devam eden toplamda 1800 yataklı iki şehir hastanesi ve 300 yataklı devlet hastanesi planlama ve ihtiyaç tespit çalışmalarımız devam etmektedir” diye konuştu. (DHA)