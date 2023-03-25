Depremden etkilenen Adıyaman’ın son durumu havadan görüntülendi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü ile belediyelerden görevlendirilen ekipler, iş makineleriyle depremlerde ağır hasar gören ve tehlike oluşturan binaları kontrollü şekilde yıkıyor.

Yıkım çalışmalarının sürdüğü bölgelerde polis ekipleri gerekli güvenlik önlemlerini alarak yolları trafiğe kapatıyor. Ekipler bir yandan da enkaz kaldırma çalışmalarını gerçekleştiriyor. Kamyonlara yüklenen enkaz, belirlenen depolama alanlarına taşınıyor.

Drone ile havadan kaydedilen görüntülerde, şehrin birçok noktasında çalışmaların sürdüğü dikkati çekti. Bir yanda ekipler çalışırken, diğer yanda da kentin normale dönmeye başladığı, araç ve yaya trafik akışı görüldü.

Öte yandan, Atatürk Bulvarı’nda bulunan Adıyaman’ın simgesi saat kulesi, halen ilk depremin meydana geldiği 04.17’yi göstermeye devam ediyor. Bölgeye gelenler kentin simgesiyken depremin simgesi haline gelen saat kulesinin fotoğrafını çekiyor. (AA)