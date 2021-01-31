Depremden sonra Adıyaman unutuldu

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, depremden etkilenen kentlerde yapılan çalışmalara değinerek, üzerine çadır çekilen ve çatı yapılan konteynerlerin fotoğraflarını da gösterdi.

Tutdere, “Sivrice depreminde Adıyaman’ın Gerger ve Sincik bölgesi de fazlasıyla etkilendi. Depremde 800 konut ağır hasar aldı. Sivrice depreminin üzerinden bir yıl geçti. Sincik ve Gerger’de vatandaşlarımızın yaraları maalesef sarılmadı. Bu karda kışta vatandaşımız konteynerde yaşıyor. Gerger’de su damlamasın diye konteynerin üstüne çadır çeken, Tillo’da konteynere çatı yapan yurttaşlarımız var. Bunlar da Türkiye Cumhuriyeti’nin vatandaşı değil mi? Neden ihmal ediyorsunuz Adıyamanlıyı, neden depremden sonra unuttunuz? diye konuştu.