Depremden sonra kiralardaki fahiş artışa savcılık soruşturması

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından binlerce vatandaş farklı illere göç etti.Göç nedeniyle birçok ilde ev fiyatları ve kiralarda fahiş fiyat artışları oldu.

KİRA FİYATLARINA FAHİŞ ZAM YAPTILAR

Deprem bölgesinden yoğun göç alan illerden olan Konya’da da bazı ev sahipleri ve emlakçılar, ev kiralarında yüzde 30 ila 40 arasında değişen zam yaptı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, şikayetler üzerine fahiş artışlara ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi. Savcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“6 Şubat ve sonrasında Türkiye’de meydana gelen depremlerden etkilenen bazı afetzedelerin Konya ilimize gelmesi üzerine depremzede vatandaşların durumundan faydalanıp, fırsatçılık yaparak bazı konut sahiplerinin ve emlakçıların ev kirası ve satış bedellerinde fahiş artışlar yaptıklarına yönelik şikayetler üzerine, Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmış olup Konya İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gerekli talimatlar verilmiştir.”

100 BİN LİRAYA KADAR CEZA

Konya Ticaret İl Müdürlüğü de, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’nca fahiş fiyat artışı yapıldığının belirlenmesi halinde bu kişilere 100 bin liraya kadar cezai işlem uygulanacağını açıklamıştı.