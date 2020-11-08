Depreme davetiye, Google Earth’ten geldi

10 milyon 79 bin vatandaşın yararlandığı İmar Barışı ile, 2018’den önce yapılmış ruhsatsız veya ruhsata aykırı yapılar af kapsamına girdi. Sayıştay, yasadan yararlanan binalarda yeterince denetim yapılmadığını belirledi.

Sayıştay raporunda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüklerinin binaları uydu görüntülerinden, ortofoto ya da Google Earth gibi programlardan incelediği belirtildi. Uydu görüntüleri ise binanın kat sayısı ya da iç mekanlarındaki değişiklikleri yansıtmadı ve denetimler yetersiz kaldı. İmar Barışı sürecinde bazı binalar için Yapı Kayıt Belgesi başvuruları, denetimler sonucu iptal edildi.

Bu konuda bakanlık aleyhine birçok dava açıldı. Mahkeme Yapı Kayıt Belgesi iptal edilen başvurucuları haklı buldu ve “Uydu görüntüleri binanın kat sayısına ya da iç mekanlardaki değişikliklere ilişkin bilgileri vermez” dedi.

Sayıştay da “İdareye karşı açılan davaların, İl Müdürlükleri tarafından tespit yapılması hususunda yaşanan zorluklar ve belirsizlikler nedeniyle kaybedildiği ve İl Müdürlüklerinin bütçesinden mahkeme ve yargılama giderleri ödendiği görülmüştür” ifadelerini kullandı.

Kırsalda görüntü doğru sonuç vermez Sayıştay, kırsal yerleşimlerde Google Earth gibi uygulamaların doğru sonuç vermediğini belirtti ve şu değerlendirmede bulundu: “Kırsalda uydunun 3-4 yıl arayla görüntü alması binanın ne zaman yapıldığının tespitini mümkün kılmıyor.”