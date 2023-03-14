Depremi fırsat bilip 5 milyon liralık soygun yaptılar

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler, Malatya’da da yıkıma neden oldu. Depremlerin ardından hırsızlar, Kavaklıbağ Mahallesi’nde camları kırılan cep telefonu satışı yapan 3 iş yerine girdi.

Birbirlerini tanımayan 20 kişi, girdikleri iş yerlerinden 5 milyon TL değerinde onlarca akıllı cep telefonu, telefon aksesuarları ve güvenlik kamerası kayıt cihazlarını çaldı. İş yeri sahipleri, polise suç duyurusunda bulundu.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, tek tek veya gruplar halinde hırsızların camı kırılan telefon dükkanlarına girdiği, tezgahlardaki cep telefonlarıyla aksesuarlarını çaldıkları görülüyor.

‘KAMERA KAYIT CİHAZLARIMIZA KADAR SÖKMÜŞLER’

Hırsızlığın yaşandığı iş yerlerinden birinin sahibi olan Tayfun Orhan, “Depremin ilk günü insanlar can derdiyle uğraşırken, 2’nci gün bizim burada sessizlik vardı. Yağma olaylarının olacağını tahmin ediyorduk. Benim ve 2 ayrı arkadaşın iş yerini soydular. Benim 1 milyon liraya yakın zararım var. Cihazlarım çalınıyor, arka tarafta raflar devrildiği için server panelinin içerisindeki kayıt cihazımızı gördüm. 3 gün sonra geldiğimizde server panelimizin içindeki kayıt cihazımıza kadar sökmüşler, bu caddede yaklaşık 5 milyon liralık hırsızlık zararı var” dedi.

Polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden eşkalleri belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmasını sürdürüyor, (DHA)