Depremi fırsat bilip ağaçları kestiler

11 ili yıkan depremin etkileri hâlâ devam ederken, Türkiye’nin farklı bölgelerinde rant uğruna doğaya karşı suçlar işlenmeye devam ediliyor.

Change.org’dan yapılan açıklamaya göre 1,5 yıla aşkın süredir Akbelen Ormanı’nı korumak için nöbetlerine devam eden kömür madenlerine karşı mücadele eden İkizköylüler, depremin şokunu atlatamadan 7 Şubat Salı günü Akbelen Ormanı’nda maden çalışmalarının devam edildiğine şahit oldu.

Bölgede orman parselasyon işlemleri ve zeytinlikler arasında yol inşaatı da başlatıldı.

“ZEYTİNLİKLERİ DİRİ DİRİ GÖMDÜLER”

İkizköy Akbelen mücadelesinin avukatlarından İsmail Hakkı Atal, “İkizköy’de depreme rağmen ekokırım faaliyetleri durmadı.

Deprem bölgesine göstermelik olarak gönderdikleri birkaç iş makinesine karşılık, Akbelen Ormanı’nın yanı başındaki kömür sahasında deprem bölgesine göndermediği iş makineleri, kamyonları, vinçleriyle doğaya, ülkeye ve insanlığa karşı suç işlemeye devam ediyorlar.

7 Şubat 2023’te alanda zeytin yasasını ihlal ettiklerini de yerinde gördük ve yok ettikleri Işıkdere Köyü’nden on binlerce ton hafriyatı zeytinliklerin üzerine dökerek, zeytinlerin üzerinde bir hafriyat tepesi oluşturduklarını ve zeytinlikleri diri diri gömdüklerini tespit ettik.

İkizköylülerin yaşam alanlarının ve Akbelen Ormanı’nın kömür uğruna yok edilmek istenilmesi ve köylülerin kente göçe zorlanması bugün yaşadığımız büyük deprem felaketine giden sürecin somutlaşmasıdır” dedi.

KÖYLÜLER JANDARMAYA BİLDİRDİ

24 Şubat Cuma günü ise Akbelen Ormanı’nın içindeki zeytinliklerde zeytin söküldüğü haberini alan İkizköylüler, zeytin kanununa göre yapılanın suç olduğunu söyleyip durumu jandarmaya bildirdiler, olay yerine gelen jandarma ekiplerinin tutanak tuttuğunu ve 29 zeytin ağacının söküldüğünü duyurdular.

İkizköy Çevre Komitesi, “Şirket pandemi, yangın ve deprem gibi felaketler ile uğraştığımız zamanlarda fırsatçılık yapmaktan geri durmuyor. Biz de mücadelemizden, zeytinliklerimizden, köyümüzden ve Akbelen Ormanı’ndan asla vazgeçmeyeceğiz” çağrısında bulundu.

DENİZLİ’DE DE ZEYTİNLERİ SÖKTÜLER

Daha önce Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile acele kamulaştırılan Denizli Avdan’da da deprem gündemine rağmen kömür madeni uğruna zeytin ağaçları söküldü. Avdan Platformu sözcüsü avukat Hasan Ozan Orpak, “Bu acılı günlerimizde ne yazık ki şirketler de uyumuyor ve ekokırıma devam ediyorlar. Denizli, Avdan’da daha arama kurtarma faaliyetleri devam ederken, kalbimiz oradayken, bizim diğer can kaynağımız zeytinlerimizi sökmeye devam ettiler. Bizim bir olmamız gerekirken bizim ciğerimizi kökleyenlerle de hukuk önünde mücadelemize devam edeceği” dedi.

SIĞLA AĞAÇLARI KESİLİP YAKILDI

Muğla Köyceğiz’de içerisinde yüzlerce sığla ağacının bulunduğu ve orman vasfını koruyan özel ormanlık alanın bir kısmı, orman tahdit sınırları dışına çıkarılmıştı.

Bu parsellerdeki sığla ağaçları, ağaç kesimi için Orman İşletme Müdürlüğü’ne başvurularak, orman işletme personeli tarafından kesilmek üzere işaretlenmişti.

25 Şubat günü, change.org/SiglaOrmanlarimaDokunma adresinde de kampanya yürüten Sığla Ormanları Savunması, tüm ülke deprem gündemiyle yoğunken dünya mirası kapsamında koruma altında olan Sığla Ormanı’nda ağaçların kesilip yakıldığını açıklayarak güvenlik güçlerinin ve savcılığın bu katliama acilen müdahale etmesini istedi.