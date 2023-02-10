Depremi konuşurken İstanbul’da bir yeşil alan daha imara açıldı

AKP’li Üsküdar Belediyesi’nin Mimar Sinan Mahallesi’nde yaklaşık bin 500 metrekarelik alanda inşa etmeye başladığı ve yüzde 70’ini tamamladığı arşiv binası için imar planı değişikliği yapıldı. Üsküdar Belediye Meclisi’nin şubat ayı oturumlarında gündeme gelen plan değişikliği teklifinde “park, dinlenme, çocuk bahçeleri, oyun fuar ve spor alanı” fonksiyonuna sahip arazinin imarı, inşaat neredeyse tamamlanma noktasındayken “belediye hizmet alanı” olarak değiştirildi.

İBB, YEŞİL ALANIN İMARA AÇILMASINA KARŞI ÇIKTI

Plan değişikliğine ilişkin görüşü sorulan İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı, “İstanbul genelinde yeşil alan miktarının korunması ve arttırılması müdürlüğümüzün görevlerinden olması sebebiyle yürürlükte olan imar planlarındaki yeşil alan miktarını azaltan donatı alanı fonksiyon değişikliği teklifi uygun görülmemektedir” denildi.

İBB Ulaşım Daire Başkanlığı da iptal edilen park alanın yerine hizmet etki alanı ve yaya erişim mesafeleri içerisinde eşdeğer büyüklükte yeni bir alan ayrılmadığına dikkat çekti. Park alanının, belediye hizmet alanına alınarak yapılaşmaya açılmasının bölgeye ilave inşaat alanı getireceğini ve trafik yükünü arttıracağını belirledi.

Plan teklifi, bölgesel ulaşım sistemi açısından uygun bulunmadı. Buna karşın arşiv binası için yapılan plan değişikliği oyçokluğu ile kabul edildi. CHP’li Meclis Üyesi Doğan Tekel, belediyenin kaçak olarak yaptığı inşaatı yasal hale getirmek için bu değişikliğin yapıldığını söyleyip tepki gösterdi.

VERGİ BORCUNA KARŞILIK 2 OKUL PARSELİ DEVREDİLDİ

Meclis oturumlarında mülkiyeti Üsküdar Belediyesi’ne ait olan, imar planlarında okul fonksiyonunda bulunan Bulgurlu Mahallesi’ndeki 4 bin 942 metrekarelik ve 5 bin 714 metrekarelik iki parsel, belediye şirketi Üsküdar Personel A.Ş ile Üsküdar Belediyesi İktisadi ve Sosyal Tesis İşletmesi’nin vergi borçlarına karşılık Maliye Hazinesi’ne devredildi.

Mülkiyeti belediye ait 17 taşınmazın da gelir getirmesi amacıyla satışına karar verildi. Kararlar AKP-MHP grubunun “evet”, CHP-İyi Parti Grubu’nun “hayır” oyları ile geçti.