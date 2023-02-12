Depremin 162’nci saatinde mucize kurtuluş

Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri depremin 7’nci gününde Kahramanmaraş Bahçelievler Mahallesi Cahit Zarifoğlu Caddesi Olgan Apartmanında saat 16.00da yaşam belirtisi alınması üzerine kurtarma çalışması başlattı.

5 katlı apartmanın zemin katında oturan 5 kişilik Polat ailesinden baba 45 yaşındaki Cengiz Polat’tan ses alınması üzerine Antalya Büyükşehir İtfaiye erleri bir yaşam tüneli oluşturarak, ilk olarak baba Cengiz Polat’a ulaştı.

CANLI OLARAK ÇIKARILDI

Yaralı vatandaşla bilincini açık tutmak için sürekli konuşan Antalya Büyükşehir İtfaiyesi ekipleri 5 saatlik titiz bir çalışmanın ardından baba Cengiz Polat’ı canlı olarak enkazdan çıkardı.

4 KİŞİ İÇİN ÇALIŞMA SÜRÜYOR

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Arama Kurtarma ekibi, Cengiz Polat’ın halen enkaz altındaki eşi Güllü Polat ile oğulları Özkan, Samet ve Mustafa Polat’ı da çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor. (DHA)