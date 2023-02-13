Depremin 178’inci saatinde mucizeler sürüyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Adıyaman Bozbey Apartmanı’nın enkazında kalan 6 yaşındaki Miray, 178 saat sonra yaralı olarak kurtarıldı.
Adıyaman merkezdeki Kılıç Apartmanı’ndan ise depremin 177’nci saatinde 35 yaşındaki Bünyamin İdacı sağ kurtarıldı.
HATAY’DAN DA MUCİZE HABERİ GELDİ
Merkez Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi Mimar Sinan Sokak Korkmaz Apartmanı’nda ekiplerce arama kurtarma çalışması gerçekleştirildi.
Enkazdan ses gelmesi üzerine ekipler çalışmalarını yoğunlaştırdı.
Çalışma sonucu, depremden 177 saat sonra 26 yaşındaki Derya Akdoğan enkazdan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. (AA)