Depremin 33. günü istifa eden vali şiir yazdı

Mahmut Çuhadar, 2020 yılı haziran ayında vali olarak atandığı Adıyaman’daki görevinden 10 Mart’ta istifa ederek ayrıldı. Sağlık sorunlarını gerekçe gösteren Çuhadar istifasını, “Yaklaşık 3 yıldır yürütmekte olduğum Adıyaman Valiliği görevimden yaşadığım sağlık sorunları sebebi ile affımı talep etmiş bulunmaktayım.
06.02.2023 tarihinde yaşadığımız deprem felaketinin yaralarını devlet ve millet dayanışması ile sarılacağına dair inancım tamdır. Adıyaman ve Adıyamanlı hemşehrilerimin yüreğimizde hep özel bir yeri olacaktır. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun” sözleriyle duyurdu.
Görevi bırakan Mahmut Çuhadar’ın ‘Adıyaman Depremi’ adını verdiği şiiri şöyle;
“Kara gece saat dört onyediydi
Bu vuran suskun arzın hiddetiydi
Ölüm yakın belli hüküm katiydi
Karanlıkta solup gitti ağıtlar
Bu uğultu dünyaya ait değil
Sanki Sura üflemişti İsrafil
Göçüklerden can derledi Azrail
Nur gölünde yüzüp gitti şehitler
Babalar ev halkına etten duvardı
Analar kundakta yavrusun sardı
Sıcak evler o an birer mezardı
Kam almadan göçüp gitti yiğitler
Viran oldu Adıyaman depremde
Taze güller soldu arka bahçemde
Yanardağlar lav püskürttü çevremde
Enkazlarla göçüp gitti ahitler
Zelzelede saat durdu meydanda
Zaman dondu o an Adıyaman’da
Feryat figan arşa çıktı her yanda
Yürekleri delip gitti beyitler
Yıkanmadan uğurlandı mevtalar
Olanlara kifayetsiz güfteler
Çaresizce aktı günler haftalar
Yazılmadan uçup gitti kağıtlar
Zaman doldu fayları kırdı toprak
Bu devranı döndüren Cenab-ı Hak
İdrak eyle dünya kısa bir durak
Bu hiçliğe bakıp gitti meyyitler
Kul Mahmudum bu bir sabır sınavı
Payımıza düştü haysiyet avı
Dört bucağı gezdi iftira devi
Arkasını dönüp gitti şahitler.”
(DHA)