Depremin 33. günü istifa eden vali şiir yazdı

Mahmut Çuhadar, 2020 yılı haziran ayında vali olarak atandığı Adıyaman’daki görevinden 10 Mart’ta istifa ederek ayrıldı. Sağlık sorunlarını gerekçe gösteren Çuhadar istifasını, “Yaklaşık 3 yıldır yürütmekte olduğum Adıyaman Valiliği görevimden yaşadığım sağlık sorunları sebebi ile affımı talep etmiş bulunmaktayım.

06.02.2023 tarihinde yaşadığımız deprem felaketinin yaralarını devlet ve millet dayanışması ile sarılacağına dair inancım tamdır. Adıyaman ve Adıyamanlı hemşehrilerimin yüreğimizde hep özel bir yeri olacaktır. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun” sözleriyle duyurdu.

Görevi bırakan Mahmut Çuhadar’ın ‘Adıyaman Depremi’ adını verdiği şiiri şöyle;

“Kara gece saat dört onyediydi

Bu vuran suskun arzın hiddetiydi

Ölüm yakın belli hüküm katiydi

Karanlıkta solup gitti ağıtlar

Bu uğultu dünyaya ait değil

Sanki Sura üflemişti İsrafil

Göçüklerden can derledi Azrail

Nur gölünde yüzüp gitti şehitler

Babalar ev halkına etten duvardı

Analar kundakta yavrusun sardı

Sıcak evler o an birer mezardı

Kam almadan göçüp gitti yiğitler

Viran oldu Adıyaman depremde

Taze güller soldu arka bahçemde

Yanardağlar lav püskürttü çevremde

Enkazlarla göçüp gitti ahitler

Zelzelede saat durdu meydanda

Zaman dondu o an Adıyaman’da

Feryat figan arşa çıktı her yanda

Yürekleri delip gitti beyitler

Yıkanmadan uğurlandı mevtalar

Olanlara kifayetsiz güfteler

Çaresizce aktı günler haftalar

Yazılmadan uçup gitti kağıtlar

Zaman doldu fayları kırdı toprak

Bu devranı döndüren Cenab-ı Hak

İdrak eyle dünya kısa bir durak

Bu hiçliğe bakıp gitti meyyitler

Kul Mahmudum bu bir sabır sınavı

Payımıza düştü haysiyet avı

Dört bucağı gezdi iftira devi

Arkasını dönüp gitti şahitler.”

(DHA)