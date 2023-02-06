Deprem’in ardından bina böyle yıkıldı





Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17’de 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Gaziantep, Diyarbakır, Malatya, Sivas, Hatay, Şanlıurfa, Mersin, başta olmak üzere birçok ilde hissedildi.

Yaklaşık 30 saniye süren ve bir çok kentte yıkıma sebep olan depremde çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Depremin ardından en büyüğü 6.6 olmak üzere 22 artçı deprem meydan geldi.

Depremin önemli ölçüde hissedildiği ve yıkımların yaşandığı Diyarbakır’da bir binanın yıkım anı kameralara yansıdı. Binanın içinde yaşayan olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.