Depremin Maddi Hasarı Ne Kadar?

Türkiye’de yaşanan son depremler sonrasında merak edilen konuların başında “Bu depremin Türkiye’ye maliyeti ne oldu? Maddi hasar ne kadardı?” soruları geliyor.

Alaturka Online, depremin ekonomik boyutunu araştırdı ve elde ettiği bilgileri sizlerle paylaşıyor.

Ünlü ekonomist ve iktisatçı Meriç Köyatası, depremin hemen ardından yaptığı açıklamada, maddi hasarın 85-100 milyar dolar civarında olduğunu belirtti.

Aradan 3-4 gün geçtikten sonra yapılan açıklamalar bu rakamın siyasi partiler ve diğer ekonomistler tarafından da benimsendiğini gösterdi.

Depremin teknik boyutunu bilen Türkiye’nin önde gelen uzmanlarından Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, depremin ekonomik hasarını “Ben depremin teknik boyutunu bilirim, ekonomik hasarını çok güvendiğim iktisatçı Meriç Köyatası 87,5 milyar dolar dedi ben ona güvenirim” şeklinde açıkladı.

Siyasetçi ve Hukuk profesörü, Prof. Dr. Yüksel Yalova da, depremin maddi hasarının ne kadar olduğu konusunda “Onu ben bilemem, Türkiye’nin en soylu, en dürüst iktisatçısı Meriç Köyatası 90 milyar dolar diyorsa ona inanırım” ifadelerini kullandı.

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ise depremden bir hafta sonra hazırladığı raporda, maddi hasarın 84,1 milyar dolar olması beklentisini dile getirdi.

Alaturka Online, “Her dediği çıkan Ekonomist İktisatçı olarak bilinen” Meriç Köyatası‘nın yaptığı tahmini sormak için kendisiyle iletişime geçti ve depremin ekonomik bilançosunu 85-100 milyar dolar olarak açıkladığını doğruladı.

Köyatası, yaptığı tahminin sırrını da açıkladı ve “Çok ince detayına kadar hesap ve analiz yapıyorum. Bu işin teknikleri var ve sadece bir veriye dayanmıyor. Bütün ekonomik göstergeleri masaya yatırarak değerlendiriyorum. Bana güvenmeye ve izlemeye devam edin” şeklinde konuştu.

Depremin maddi hasar tahmini ülkemizdeki depremlerin ekonomik boyutunun cok ciddi olduğunu gösteriyor. Uzmanların tahminlerine göre, Türkiye’nin yeniden inşa sürecinde milyarlarca dolar harcaması gerekecek.

Yaptığı tahminlerle adı “Her dediği çıkan Ekonomist İktisatçı” olarak bilinen Meriç Köyatası‘nı sosyal medyada bu linklerden takip edebilirsiniz.

Youtube | Twitter | Facebook | Instagram