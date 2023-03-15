Depremin mangal yürekli hemşirelerine teşekkür

Depreme görev yaptıkları Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İnayet Topçuoğlu Hastanesi Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi’ndeki nöbetleri sırasında yakalanan hemşireler Gazel Çalışkan ve Devlet Nizam’ın, bebekleri kurtarmak için canhıraş mücadelelerinin yer aldığı, güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri duygu dolu anlar yaşatmıştı.

Herkesin kendisini dışarı atıp, canlarını kurtarmak için yoğun çaba sarfettiği bir anda depremi hissettikleri yerden koşarak yeni doğan bebeklerin bulunduğu yoğun bakım ünitesine giden iki hemşire, devrilme tehlikesine karşı kuvözlere sarılıp, depremin devam ettiği yaklaşık 1 dakika 45 saniye boyunca öyle kalmışlardı.

Hemşire Devlet Nizam ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin

“YAPABİLECEĞİMİZ TEK ŞEYİ YAPTIK”

Deprem sırasında ünitede oksijene bağlı 7 bebek bulunduğunu belirten hemşireler Gazel Çalışkan ve Devlet Nizam o anları ve duygularını şöyle anlattı:

“Bizden başka o bebeklere yardım edecek kimse yoktu. O an bebekleri bir yerde toplama, ya da dışarı çıkarma şansımız da yoktu. Çünkü, zaten ayakta bile duramıyorduk. Sarsıntı şiddetlenince biz de korkmaya başladık.

Ama, korkumuz kendimiz için değil, bebekler içindi. Allah korusun bina çökse biz sesimizi duyurabilirdik. Ama, onların öyle bir şansları da yoktu. Yapabileceğimiz tek şey kuvözlerin devrilmesini engellemekti, biz de onu yaptık.

Allah korusun bugün yine aynı şey olsa, yine aynı şekilde davranırız. Bebekler, sağlıklı bir şekilde ailelerine teslim edildi. Kontrole geldiklerinde de durumları gayet iyiymiş. Biz üstümüze düşeni yaptık. Diğer arkadaşlarımız da olsa aynı şeyi yaparlardı.”

Hemşire Gazel Çalışkan ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin

ŞAHİN ZİYARET EDİP ÖDÜLLENDİRDİ

Her ikisi de bekar olmalarına karşın birer anne şefkatiyle kuvözdeki bebekleri koruma adına kendi canlarını ortaya koyan Gazel Çalışkan ve Devlet Nizam’ın görev yaptığı İnayet Topçuoğlu Hastanesi’ni 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle ziyaret eden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gazel ve Devlet hemşirenin yanı sıra, deprem sırasındaki fedakar davranışları nedeniyle çocuk servisi hemşiresi Şeyma Alakuş’a teşekkür belgesi ve çiçek verdi.

Şahin, “Hem bu kardeşlerimi, hem de büyük bir özveriyle görevlerini en iyi şekilde yapan tüm sağlıkçılarımızı yürekten kutluyorum” dedi.