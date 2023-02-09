Depremin merkez üssüne kurulan çadır kent, havadan görüntülendi

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ta birçok bina yerle bir oldu, çok sayıda kişi enkaz altında kalarak hayatını kaybetti.

Büyük yıkımın yaşandığı kentte arama-kurtarma çalışmaları ise aralıksız sürdürülüyor.

4’üncü günde de depremzedeler, enkaz başlarında yakınlarından gelecek iyi haberi umutla bekliyor.

Bölgede depremzedeler için çadır kentler de kuruluyor. Kentte ilk olarak 12 Şubat Stadyumu’na çadır kent kuruldu.

Depremzedelerin yerleşmeye başladığı çadır kent, drone ile havadan görüntülendi. DHA