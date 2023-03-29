Depremin su altındaki etkileri görüntülendi

Su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan ve ekibi, depremlerin kıyıdaki etkilerini gözlemlemek için Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığının desteğiyle çalışma başlattı.

Daha önce, Yayladağı ilçe sınırlarındaki Kel Dağı bölgesinde yaptıkları dalışla su altı mağarası “Büyük Mağara”nın depremlerde zarar görmediğini görüntüleyen ekibin sonraki durağı Samandağ, Arsuz ve İskenderun ilçeleri oldu.

Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Oğuz Bavbek, Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma (DEGAK) timleri ile Keldağ Dalış Merkezi eğitmeni Mahmut İğde’nin de yer aldığı ekip, afetin izlerini görmek için Samandağ açıklarından başlayıp İskenderun Körfezi’ne kadar birçok noktada dalış yaptı.

FAY HATTININ SU ALTINDAKİ TAHRİBATI GÖRÜNTÜLENDİ

Kıyı şeridinde birçok alandan kopan kaya parçalarını saptayan Ceylan ve beraberindekiler, depremlerde yıkılan Arsuz Oteli’nin kıyısındaki dere yatağında fay hattının oluşturduğu tahribatı da görüntüledi.

Ekibin, İskenderun ilçesindeki su altı çekimleri sırasında da balıkçı barınağının parçalanan ve büyük kısmı çöken mendireği kaydedildi. Ekip, İskenderun Limanı bölgesinde ise kıyı şeridinin bazı bölümlerinin yaklaşık 1 metre çöktüğünü gözlemledi.

“TAHRİBAT KARADAKİ KADAR DEĞİL AMA… “

Tahsin Ceylan, böyle bir ekiple çalışma yürütmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığına katkılarından dolayı teşekkür eden Ceylan, “Denizdeki tahribat, karadaki kadar değil ancak deprem su altını da etkilemiş.” dedi.

Dalış eğitmeni Mahmut İğde ise afetin su altındaki etkilerini görüntülemek için dalış yaptıklarını belirterek, “Bu dalışlarda Kel Dağı bölgesinde herhangi bir olumsuzluğa rastlamadık ancak Arsuz ve İskenderun bölgelerinde depremin su altındaki izleri fazlaydı. İskenderun Balıkçı Barınağı ve kıyı şeridinin depremde yaklaşık 1 metre çöktüğünü görüntüledik.” diye konuştu.

İğde, depremin yaralarının sarılmasının ardından kent turizmine katkı sağlamak için çalışmalara devam edeceklerini kaydetti. (AA)