Depremin üzerinden 63 gün geçti, halen kızına ulaşamadı

6 Şubat depremlerinde Hatay Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi’nde yıkılan 12 katlı Rönesans Rezidans’ın enkazında olduğu belirtilen Eskişehirli Esra İlhan’a halen ulaşılamadı. Acılı baba Battal Kerzi, kızının en azından cenazesinin bulunup bir dikili taşı olmasını istiyor.

63 GÜNDÜR HALEN HABER YOK

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi’nde 2013 yılında tamamlanarak, ‘Cennetten bir köşe’ sloganıyla daireleri satılan 12 katlı Rönesans Rezidans da yerle bir olmuştu. Yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği, 250 daireden oluşan Rönesans Rezidans’ın enkazı, Şubat ayı içerisinde iş makineleriyle kaldırılmasına rağmen halen rezidansta yakınlarına ulaşamayanlar var.

Rönesans Rezidansta oturan Eskişehirli Üsteğmen Miraç İlhan’ın cenazesine DNA yardımı ile depremin 20’inci günü ulaşılırken yine Eskişehirli eşi Esra İlhan’ın cenazesine ise depremin üzerinden 63 gün geçmesine rağmen halen ulaşılmış değil. Yaşanan 6 Şubat depremlerinin üzerinden 63 gün geçmesine rağmen halen kızına ulaşamayan baba Battal Kerzi’nin gecesi gündüzüne karıştı. Kızının cenazesinin nerede olduğunu düşünmekten uyuyamadığını ifade eden baba Kerzi, ‘en azından cenazesine ulaşılsın’ diyor.

“UTANÇ VESİLESİ BİR OLAY İLE KARŞI KARŞIYAYIZ”

Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, 2 aydır kızından haber alamayan Battal Kerzi’yi evinde ziyaret etti. Aileye sabırlar dileyen Başkan Kurt, “Türkiye için gerçekten utanç vesilesi olan bir olay ile karşı karşıyayız. Depremin üzerinde 2 ay geçmiş. Bu kadar uzun bir sürede halen daha kayıp bir kızımızdan haber alınamaması büyük sorunlar yaratıyor. Hem sosyal açıdan hem de hukuki açıdan sıkıntılı bir durum.

Herkesin kıskandığı ve büyük devlet Türkiye demek yetmiyor. Deprem bölgesinde yapılan çalışmalarda bu olumsuzlukları gördük. Deprem bölgelerinde bir an önce enkazı kaldırıp yerine inşaat yapma derdine düştüler. Biz Odunpazarı Belediyesi olarak yapmamız gereken ne varsa hem burada hem de Hatay’da yapmaya hazırız” diye konuştu.

“ALLAH KİMSEYE EVLAT ACISI VERMESİN”

Kızını düşünmekten uykularının kaçtığını bu saatten sonra en azından cenazesine ulaşmak istediklerini ifade eden acılı baba Battal Kerzi ise şunları söyledi:

“Gitmediğimiz hastane çalmadığımız kapı kalmadı. Sağlık Bakanlığının bilinci kapalı olarak hastanelere getirilen depremzedelerin fotoğraflarını bir yerde yayınlamasını istiyoruz. 2 aydan bu yana kızımın ne ölüsüne ne dirisine ulaşamıyoruz. Damadım depremin 20’inci günü DNA testi ile bulunuyor, fakat kızım bulunamıyor. Rönesans Rezidans’ta 60 kişinin halen kayıp olduğu ne sağ ne de cesetlerine ulaşılamadığı belirtiliyor. Kızım da dahil bu 60 kişi nerede? Tek benim yüreğim yanmıyor. Aynı acıyı 60 aile daha yaşıyor. Allah kimseye düşmanım dahi olsa kimseye evlat acısı vermesin. Bu saatten sonra en azından cenazesini bulalım yeter. Başka bir şey istemiyorum.

Yaklaşık 2 aydır ha bugün ha yarın hastanelerde şurada, burada aradık. Ama yok. Daha halen ulaşamadık. Allah herkese yardım etsin. Allah kimseyi evladı ile sınamasın. Perişan durumdayız. Kızımın en azından bir dikili bir taşı olsun istiyorum. Onu istiyoruz bu saatten sonra.”