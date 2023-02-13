Depremin vurduğu köylerden dehşete düşüren görüntüler: Toplu mezarlar kazılıyor





Depremin etkisinin en çok hissedildiği ve çok sayıda can kaybının yaşandığı Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesine bağlı Ericek köyünde, hayatını kaybedenler için toplu mezarlar açıldı, definler yapılmaya başlandı.

SAĞ KALANLAR YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR

Depremden sağ çıkanlar ise köylerde yaşam mücadelesi vermeye çalışıyor. Besicilik yapan köylüler, ahırları yıkıldığı için kalan hayvanlarını besleyecek yeme de ulaşamıyor.

Tek geçim kaynakları olan hayvanlarına yem bulamamaktan yakınan Malatya Gövdeli köylüleri, bütün ekmekleri toplayıp hayvanlarına vermekte çare bulduklarını ifade ediyorlar.

HAYVANLAR DA GÖÇÜK ALTINDA

Nurhak ilçesine bağlı Tırıklı yaylasında ise bir ahırda 50’ye yakın keçinin göçük altında kalarak öldüğü öğrenildi.

EVLERİN ÇOĞU YIKILDI

Çağlayancerit ilçesine bağlı Zeynepuşağı köyünde de evlerin çoğunun yıkıldığı belirtiliyor.

VİDEO DEHŞETİ GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

Köylerde yaşanan yıkım ve zayiat, buralarda yaşayan vatandaşların video çekimlerine de tüm çıplaklığıyla yansıdı. (ANKA)