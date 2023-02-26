Depremin vurduğu Malatya’yı, sokak ışıkları aydınlattı





Asrın depreminde etkilenen 11 il içerisinde bulunan Malatya’da 1500’ün üzerinde ev yıkılırken, binlerce evde da hasar oluştu.

FARKLI KENTLERE GÖÇ ETTİLER

Malatyalıların bir kısmı çadır kentlerde yaşarken bir bölümü de köy ya da kırsal bölgelerde bir veya 2 katlı evlerde oturan yakınlarının yanlarına sığındı.

Vatandaşların büyük bölümü ise farklı kentlere göç etti. Depremin olumsuzluklarının yaşandığı kente havadan çekilen görüntülerde kenti sokak lambalarının aydınlattığı görüldü.

Depremin olumsuzluklarının yaşandığı kentte apartmanlardan ise az sayıda ışık yayıldığı dikkati çekti. (DHA)