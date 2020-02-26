Depremin vurduğu Van’dan bir acı haber daha

Geçen pazar günü İran’ın Hoy şehrinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem Van’da hasara yol açtı.
Başkale ilçesine bağlı Kaşkol, Güvendik, Özpınar ve Gelenler köyünde çok sayıda bina yıkıldı. Dördü çocuk, dokuz kişi hayatını kaybetti; ikisi ağır 50 kişi yaralandı.
Yetkililerden elde edilen bilgiye göre hayatını kaybedenlerin sayısı 10’a yükseldi. (DHA)
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