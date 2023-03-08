‘Depremle ilgili tedbir alınsın’ dediler, ifadeye çağırıldılar

Gelişmeyi TBMM’de gündeme getiren CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Şanlıurfa’da depremde ağır hasar gören ve 5 Mart’ta kendiliğinden yıkılan, CHP Şanlıurfa İl Başkanlığı’nın da ulunduğu 6 katlı bina için sosyal medya hesaplarından “Tedbir alınsın” çağrısında bulunan CHP Karaköprü İlçe Başkanı Rıdvan Çoban ile Gazeteci Mehmet Yetim hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

“NE ZAMAN SUÇ OLDU?”

Tanal, TBMM’de yaptığı konuşma ve sosyal medya hesabındaki açıklamasında, bu soruşturmanın talimatla açılan bir soruşturma olduğunu belirterek şunları ifade etti: “Depremle ilgili tedbir alınsın demek ne zaman suç oldu? Bu soruşturma hukuki değil, siyasidir. Rıdvan Çoban ile Mehmet Yetim’in açıklaması düşünce ve ifade özgürlüğü çerçevesindedir. Suç teşkil etmemektedir. Bu soruştura tamamen gözdağı amaçlıdır. Sindirme politikasıdır. Derhal hatadan dönülmelidir. ‘Ben valiyim, istediğimi yaparım’ diyemezsiniz. Burada ifade vermesi, soruşturulması gerekenler Şanlıurfa Valiliği yetkilileridir.”

CHP Karaköprü İlçe Başkanı Rıdvan Çoban

Şanlıurfa’da yerel ayın yapan Kulis TV’nin Genel Yayın Yönetmeni olan Mehmet Yetim ise, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü’ndeki ifadesinin ardından çektirdiği fotoğrafına, “Bugün de bir ifade verdik. Tarafsız gazetecilik mesleğinin cilvesi olsa gerek Kıymetli zamanlarını işgal etmiş olduğumuz emniyet mensuplarına da teşekkür ediyoruz. Gazetecilik EK işimiz değil, tek işimiz” yorumuyla gelişmeyi sosyal medya hesabından takipçilerine duyurdu.

Gazeteci Mehmet Yetim

CHP Karaköprü İlçe Başkanı Rıdvan Çoban da konuyu TBMM gündemine taşıyan CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’a teşekkür ettiği sosyal medya paylaşımında, “Düşünce ve ifade özgürlüğü çerçevesinde paylaştığımız ve yıkılması gereken binalara tedbir almayan Valilik, bugün şahsımı ifadeye çağırttı. Yılmayacağız. Görevini yapmayanları, görevlerinin başına çağırmaya devam edeceğiz” dedi.