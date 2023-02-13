Depremlerde 18 gazeteci hayatını kaybetti

TGF Genel Başkanı Yılmaz Karaca, Genel Başkan Vekili Cafer Esendemir ve Genel Başkan Yardımcısı Levent Altun depremden etkilenen Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman, Adana, Osmaniye ve Şanlıurfa’da 4 gün boyunca incelemelerde ve çeşitli ziyaretlerde bulundu.
“ORADAKİ DURUMU KELİMELERLE ANLATMAK MÜMKÜN DEĞİL”
TGF heyeti depremde yakınlarını kaybeden ve olumsuz etkilenen gazetecileri ziyaret ederken, Genel Başkan Yardımcısı Rüstem Kaya Tepe, Basın Vakfı yöneticisi Şahin Özer ve Şanlıurfa Gazeteciler Cemiyeti başkanı Mehmet Canbek de eşlik etti.
Deprem bölgesindeki 4 günlük programın ardından açıklamalarda bulunan TGF Genel Başkan Yılmaz Karaca, “Çok büyük bir deprem felaketi ile karşı karşıyayız. Oradaki durumu kelimelerle anlatmak mümkün değil. Depremde meslektaşlarımızı ve yakınlarını da kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Gerçekten acımız büyük. Meslektaşlarımıza ve depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralananlara da şifa diliyorum” diye konuştu.
İSİMLER AÇIKLANDI
TGF’nin deprem bölgesindeki cemiyet başkanlarından aldığı bilgilere göre enkaz altında kalarak hayatını kaybeden gazetecilerin isimleri şöyle;
Ruhi Akan Adıyaman
Muhammet Akan (Adıyaman)
Burak Alkuş Adıyaman
Hidayet Özdemir Adıyaman
Kemal Öner Adıyaman
Yunus Emre Doğan Adıyaman
İskender Korkut Adıyaman
Zübeyir Pektaş Adıyaman
İzzet Nazlı (Hatay)
Ayşe Figen Arlı (Hatay)
Neşet Alkan Hatay
Erhan Yılmaz Hatay
Burak Milli (Hatay)
Gökhan Aklan (Hatay)
Mustafa Yüzbaşıoğlu Kahramanmaraş
Aziz Çevlik Kahramanmaraş
Fatih Nalbantbaşı Kahramanmaraş
Meltem Özgen Adana
GAZETECİ YAKINI 17 KİŞİ DEPREMDE HAYATINI KAYBETTİ
18 gazetecinin yanı sıra gazeteci yakını olan 17 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.
İzzet Nazlı’nın eşi ve 2 çocuğu, Meltem Özgen’in 1 çocuğu, Ali Şahin oğlu, gelini ve torunu, Sermet Çuhadar’ın annesi, kayınvalidesi ve kayınvalidesinin annesi, Burak Milli’nin eşi ve 1 çocuğu, Ergün Gözet’in eşi, kızı, damadı ve 2 torunu