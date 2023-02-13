Depremlerde 18 gazeteci hayatını kaybetti

TGF Genel Başkanı Yılmaz Karaca, Genel Başkan Vekili Cafer Esendemir ve Genel Başkan Yardımcısı Levent Altun depremden etkilenen Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman, Adana, Osmaniye ve Şanlıurfa’da 4 gün boyunca incelemelerde ve çeşitli ziyaretlerde bulundu.

“ORADAKİ DURUMU KELİMELERLE ANLATMAK MÜMKÜN DEĞİL”

TGF heyeti depremde yakınlarını kaybeden ve olumsuz etkilenen gazetecileri ziyaret ederken, Genel Başkan Yardımcısı Rüstem Kaya Tepe, Basın Vakfı yöneticisi Şahin Özer ve Şanlıurfa Gazeteciler Cemiyeti başkanı Mehmet Canbek de eşlik etti.

Deprem bölgesindeki 4 günlük programın ardından açıklamalarda bulunan TGF Genel Başkan Yılmaz Karaca, “Çok büyük bir deprem felaketi ile karşı karşıyayız. Oradaki durumu kelimelerle anlatmak mümkün değil. Depremde meslektaşlarımızı ve yakınlarını da kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Gerçekten acımız büyük. Meslektaşlarımıza ve depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralananlara da şifa diliyorum” diye konuştu.

İSİMLER AÇIKLANDI

TGF’nin deprem bölgesindeki cemiyet başkanlarından aldığı bilgilere göre enkaz altında kalarak hayatını kaybeden gazetecilerin isimleri şöyle;

Ruhi Akan Adıyaman

Muhammet Akan (Adıyaman)

Burak Alkuş Adıyaman

Hidayet Özdemir Adıyaman

Kemal Öner Adıyaman

Yunus Emre Doğan Adıyaman

İskender Korkut Adıyaman

Zübeyir Pektaş Adıyaman

İzzet Nazlı (Hatay)

Ayşe Figen Arlı (Hatay)

Neşet Alkan Hatay

Erhan Yılmaz Hatay

Burak Milli (Hatay)

Gökhan Aklan (Hatay)

Mustafa Yüzbaşıoğlu Kahramanmaraş

Aziz Çevlik Kahramanmaraş

Fatih Nalbantbaşı Kahramanmaraş

Meltem Özgen Adana

GAZETECİ YAKINI 17 KİŞİ DEPREMDE HAYATINI KAYBETTİ

18 gazetecinin yanı sıra gazeteci yakını olan 17 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

İzzet Nazlı’nın eşi ve 2 çocuğu, Meltem Özgen’in 1 çocuğu, Ali Şahin oğlu, gelini ve torunu, Sermet Çuhadar’ın annesi, kayınvalidesi ve kayınvalidesinin annesi, Burak Milli’nin eşi ve 1 çocuğu, Ergün Gözet’in eşi, kızı, damadı ve 2 torunu