Depremlerde yaşanan 1300 uzuv kaybına ücretsiz protez

Merkezi İstanbul’da olan Uluslararası Doktorlar Derneği, Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen illerde bulunanlar için çalışma yürüttü. Dernek, depremlerde uzuvlarını kaybedenlere ilişkin yaptığı çalışmada, bazısının birden fazla olmak üzere 850 kişide yaklaşık 1300 uzuv kaybı olduğunu belirledi.

Uzuv yaralarının iyileşmesi ve kapanması için gerekli olan 40 günlük sürenin ardından dernek, sponsorların da desteğiyle, ücretsiz protez ve ortez çalışması başlattı. Derneğin Diyarbakır Temsilcisi Doç. Dr. Eşref Araç, daha önce Suriye’deki iç savaşta uzvunu kaybedenlere ücretsiz protez ve ortez çalışmaları yaptıklarını söyledi.

ÖNCELİKLE KADIN VE ÇOCUKLARDAN BAŞLIYORUZ

Kimseden para talep etmediklerini söyleyen Doç. Dr. Eşref Araç, “Depremde uzvunu kaybetmiş vatandaşlarımıza yönelik bir çalışma yürütüyoruz. Bizim kendi sponsorlarımız var, bunun için kimseden para talep etmiyoruz. Derneğimiz uluslararası arenada boy gösteren bir Türkiye kuruluşu. Ülkemizde 11 ili etkileyen ciddi bir deprem felaketi yaşadık. 11 ilimizde 850 kişi uzvunu kaybetti. Bunların bazıları tek uzuv değil. Birkaç uzuv kaybettiği için 1300 civarında uzuv kaybı olduğunu düşünüyoruz. Hem kolunu hem de bacağını ya da 2 bacağını kaybeden vatandaşlarımız bulunmaktadır. Bizler dernek olarak uzuv kayıplarını protez, ortez olarak karşılamak istiyoruz. Öncelik olarak kadın ve çocuklardan başlayarak bu hizmetleri vermek istiyoruz” diye konuştu.

UZVUNU KAYBEDENLERİN ÇOĞUNUN AÇIK YARALARI KAPANDI

İstanbul ve Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde protez merkezleri bulunduğu belirten Doç. Dr. Araç, şöyle konuştu:

*Bunun dışında İdlib ve Cerablus’ta da protez merkezlerimiz bulunmaktadır. Daha önceki protezlerimizin büyük bir çoğunluğu Suriyelilere yönelikti. Şimdi de depremzede vatandaşlara bu çalışmayı yapmaya başladık. 3 boyutlu yazıcılarla ortez, protezleri oluşturuyoruz. 40 günlük süreç geçti. Büyük bir çoğunluğun yaraları iyileşti ve açık yaraları kapandı. Önümüzdeki günlerde bu işlemlere başlayacağız.

*Belirli bir yaş aralığı yok. Yürüyebilenden yaşlısına kadar herkese yapıyoruz. Çocuklarda gelişim çabuk olduğu için onların protezleri erken değişebiliyor. Erişkinlerde ise bu 2 yılda bir oluyor ama sadece soketlerde değişiklik oluyor. Bunları yaparken hiçbir depremzededen ücret alınmıyor.

*Protez öncesi, protezi yaparken ve taktıktan sonra da psikososyal destek veriyoruz. Zaten halihazırda deprem bölgelerinde psikososyal hizmetleri vermeye devam ediyoruz. Uzvunu kaybeden vatandaşlarımız bize ulaşabilirler. (DHA)