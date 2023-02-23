Depremlerde yıkılan binaların enkazında hüzünlendiren hatıralar kaldı

Enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğü ilçede, yıkıntılar arasındaki fotoğraflar, bisiklet, oyuncak bebek, bebek arabası, kına sepeti ve çocuklara ait eşyalar görenleri duygulandırıyor.

Bazı vatandaşlar binaların enkazında yakınlarına ait eşyaları bulmaya çalışıyor. Yakınlarına ait bir parça eşya veya fotoğraf bulanlar, hüzünlü anlar yaşıyor.

İlçede güvercin besleyen bazı vatandaşların yuvasız kalan kuşlarını karton kutulara koyup sağlam yuvalara taşıdığı görüldü.

Yıkılan binalar ve büyük hasar gören araçlar, ilçede afetin boyutunu gözler önüne seriyor.

Çatlakların oluştuğu bir binanın duvarına kırmızı sprey boya ile yazılan “06.02.2023 hayatın bittiği ve başladığı saniye 4.17” ifadeleri dikkati çekiyor.

Depremler nedeniyle birçok yakınını kaybeden Hasan Kurulur, enkazdan yeğenine ait bir fotoğraf bulabildiğini söyledi.

Büyük bir deprem yaşadıklarını belirten Kurulur, bazı yakınlarını da enkazdan yaralı çıkardıklarını kaydetti.

Acıların kelimelerle anlatılamayacak kadar büyük olduğunu vurgulayan Kurulur, “Allah’ım devletimize, milletimize zeval vermesin. Acılıyız, Allah bir daha böyle şeyler yaşatmasın. Çok kötü bir gündü. Hep ağladık. O gün nasıl bir gündü hiç hatırlamak istemiyorum. Hava her gün 07.00’de aydınlanırdı o gün 08.00 oldu halen karanlık. Herkes ağlıyor, yağmur yağıyor. Felaket, çocukların haykırışı insanların çaresizliği… Sadece bizim ailemiz değil, ilçemiz yok oldu.” diye konuştu. (AA)