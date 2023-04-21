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21 Nisan 2023
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Depremzede: 2-3 seneye kadar sıcaktan konteynerde ölürüz

Alaturka Online
Alaturka Online


Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ramazan Bayramı’nın birinci gününde afet bölgesi Adıyaman’nın Gölbaşı ve Besni ilçelerini ziyaret ederek vatandaşlarla bayramlaştı.

Gölbaşı ilçesinde çadır kentteki bir çadırı ziyaret eden Kılıçdaroğlu, yıkılan evlerin ve iş yerlerinin yeniden yapılarak ücretsiz olarak depremzedelere verileceğini anlattı.

“2-3 SENEYE KADAR SICAKTAN KONTEYNERDE ÖLÜRÜZ”

Evlerin bir an önce yapılmasını isteyen bir depremzede, “3-4 sene sonra evlerin yapılacağı söyleniyor. 2-3 seneye kadar sıcaktan konteynerde ölürüz.” dedi.

Bunun üzerine Kılıçdaroğlu da “Eğer ev uzun sürecekse çadır olmaz, konteyner olacak. Çok şikayet geliyor. 25-30 kişiye tek tuvalet olmaz.” cevabını verdi.

“HER KONUDA MAĞDUR OLDUK”

Başka bir depremzede ise “Son zamanlarda 2 ay çok rezil ettiler. Her konuda mağdur olduk. Yağmur yağdığında arıyorum AFAD’ı, bana ‘çadırı yükseğe kurun’ diyor. ‘O kadar aklım var zaten’ dedim. Şimdi bir şeyler yavaş yavaş düzene giriyor ama 3 ay oldu, istese de, istemese de zaten düzene girecek.” diyerek dert yandı.

Kılıçdaroğlu ziyaretin sonunda depremzede çocuklara oyuncak dağıttı.

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