Depremzede 300 çocuk Meclis’in gündeminde

Depreminin ardından ailesiz kalan çocukların akıbeti tartışma konusu oldu. Sağ kurtulan ve aileleri bulunamayan çocukların durumunu Meclis gündemine taşıyan CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’a “Depremden kurtulan refakatsiz çocukların en ufak bir hak ihlaline uğraması ihtimaline kimsenin tahammülü yok. Bu çocukların akıbeti ne olacak?” diye sordu.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremden sonra hayatta kalan refakatsiz çocukların akıbeti ile ilgili soru önergesi veren Aydoğan, deprem bölgesinde özellikle kadın ve çocukların yaşadığı mağduriyete dikkat çekti.

“KAMUOYU ÇOK TEDİRGİN”

Aydoğan, “Nasıl ki savaşlarda en dezavantajlı gruplar kadınlar ve çocuklarsa yaşadığımız bu deprem felaketinde de yine kadınlar ve çocukların büyük zorluklar yaşadıklarına şahit olduk. Özellikle depremden sağ kurtulup aileleri bulunamayan refakatsiz çocuklar ile ilgili kamuoyu çok tedirgin. Bu çocukların akıbeti ne olacak? Onları nasıl bir süreç bekliyor? Şu an bulundukları ortam onlar için uygun mu? Psikolojik destek alabiliyorlar mı? Vatandaş bu sorulara yanıt ararken bir de çocukların tarikat yurtlarına verildiğine dair iddialar ve tanıklıklar olduğu konuşuluyor. Böyle bir tasarrufun yapılmış olabileceğine inanmamakla birlikte konu hakkında hepimizi tatmin edecek bir açıklama bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

300’E YAKIN ÇOCUK REFAKATSİZ İDDİASI

Devlet kurumlarına olan güvenin ciddi anlamda azaldığının da altını çizen Aydoğan şunları kaydetti:

*Kayıp çocukların olduğu söyleniyor. Bakanlık bazı açıklamalar yaptı fakat güvenilirliklerini kaybettikleri için insanlar elbette tatmin olmadı. 300’e yakın çocuğun refakatsiz olduğu söylendi.

*Bu çocukların hangi koşullarda kaldıklarını, güvenilir bir ortamda olup olmadıkları vatandaş olarak elbette merak ediyoruz. O çocuklardan hepimiz sorumluyuz. Hastanelerde refakatsiz olan, bakanlığın kurumlarında refakatsiz olan tüm çocukların takipçisiyiz. Hakkında arama ilanı verilmiş çocuklar var.

*Bu takibi vatandaş da yapmak istiyor. İnsanlar endişeli. Çocukların en ufak bir hak kaybına, hak ihlaline uğraması ihtimaline kimsenin tahammülü yok.

*Bakanlık hızla konuyu araştırıp kamuoyunu bilgilendirsin. Bu konuda çok hassasım ve konunun çok yakın takipçisiyim.