Depremzede ağladı, Canikli telefonuyla oynadı





Dün saat 04.17’de Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin yarattığı yıkım, saat 13.24’te Elbistan ilçesinde yaşanan 7.6 büyüklüğündeki ikinci depremle katbekat arttı…

AKP Milletvekili Nurettin Canikli’yi bir depremzedenin vermiş olduğu tepki sosyal medyada gündem oldu…

Depremzedenin yardım tepkisine AKP’li Canikli eline telefonu alarak yanıt verdi.

Sinem Görgülü adlı vatandaş, sosyal medyada hesabından yayınladığı videoda babasının Canikli’ye sitemini paylaştı.

“Nurettin Canikli geldi. Babam hüngür hüngür ağlıyor” diye yazan Görücü, “22 saat sonunda Nurettin Canikli gelince ciddiye alındık diyorlar. AMA 22 SAAT GEÇTİ O ESNADA. Allah razı olsun vinç bulmuş ama bir afet alanına vinç yönlendirilmesi için milletvekilinin telefonuna muhtaç olmayı da kabullenmicem” ifadelerini kullandı.