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10 Mayıs 2023
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Depremzede anne: Benim oğlumun ölüsü ya da dirisi bulunsun

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem


CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Malatya’da depremzedeleri ziyaret etti.

Oğlu Uğur Gezer’in kayıp olduğunu söyleyen anne, “Benim oğlumun ne ölüsü ne dirisi var. Benim oğlumun ölüsü ya da dirisi bulunsun. Ben çadırda mağdurum, gelene söylüyorum gidene söylüyorum. Kimse derdime çare olmuyor. Allah rızası için bana yardım edin. Her günüm böyle geçiyor” dedi.

“HİÇBİR ŞEY BULUNAMADI”

Ziyaretine ilişkin görüntüleri Twitter hesabından paylaşan Ağbaba, oğlunu kaybeden annenin çağrısını yetkililere ilettiğini belirterek, “Maalesef hala Uğur’un hiçbir şeyi bulunamadı. Ben de ilgileneceğim” diye konuştu.

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